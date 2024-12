Kako nastajajo najbolj dobrodelni slovenski piškoti?

Ste se kdaj vprašali, kje nastajajo dobrodelni piškotki Nasmeškotki? V ustvarjalnici družinskih dobrot z več kot 33-letno tradicijo na obrobju Maribora. Pri dolgoletnem dobavitelju trgovine HOFER, družinski keksarni Delakorda, piškote pečejo in krasijo ročno z naravnimi barvili ter jih zapakirajo v lično in okolju prijazno embalažo. Dobrodelni Nasmeškotek je letos oživel v kar treh edinstvenih izvedbah – tudi v obliki ilustracij, za katere lahko licitirate na Siol.net in prispevate k višji donaciji za mladostnike. Pri HOFERju bodo namreč izkupiček, tako kot znesek od prodaje piškotkov, prišteli k donaciji za Dijaški sklad programa Botrstvo v Sloveniji.

Nasmeškotki niso le dobrodelni, so tudi okusni in pripravljeni iz skrbno izbranih sestavin. Podarimo jih lahko bližnjim ob prihajajočih praznikih in z njimi nadomestimo darila, za katera bi odšteli večje kupčke denarja. S tem, ko jih podarimo, pa naredimo tudi dobro delo. Naj šteje misel in ne velikost darila!

Kdo je v ozadju čarobnih piškotkov in kako nastajajo? To smo preverili tam, kjer piškote najbolj poznajo – v keksarni Delakorda.

"Najbolj nas gane, da naši piškotki omogočajo boljše pogoje za izobraževanje"

Uroš Delakorda, direktor keksarne Delakorda, ima na začetke projekta Nasmeškotek pred osmimi leti lepe spomine. "Skupaj s podjetjem HOFER smo želeli ustvariti izdelek, ki bi prinašal veselje in hkrati pomagal mladostnikom v stiski. Združili smo svoje izkušnje v peki piškotov s HOFERjevo vizijo dobrodelnosti, kar je privedlo do nastanka Nasmeškotka," uvodoma pove direktor keksarne Delakorda.

Slastne piškotke iz izbranih sestavin pripravljajo marljivi peki v ustvarjalnici dobrot z več kot 33-letno tradicijo, družinski keksarni Delakorda. Foto: Ana Kovač

Kot pravi, sta jih pri vsem tem najbolj navdušila priložnost, da s svojimi izdelki prispevajo k dobrodelnemu projektu, ki neposredno pomaga mladostnikom v stiski, ter zavedanje, da lahko s svojim delom pozitivno vplivajo na življenja drugih. "Najbolj nas gane spoznanje, da naši piškotki prinašajo nasmehe na obraze mladostnikov in jim omogočajo boljše pogoje za izobraževanje. Osebno nas to navdaja s ponosom in zadovoljstvom. Vsaka zgodba o mladostnikih, ki so s pomočjo Nasmeškotkov dobili priložnost za boljše življenje, nas navdihuje in motivira za nadaljnje delo," razloži Uroš Delakorda.

"Vsi lahko posežemo po zvezdah!"

Pove, da je proces prvega Nasmeškotka vključeval tesno sodelovanje s HOFERjem pri razvoju recepture in dizajna piškotka. "Osredotočili smo se na kakovostne sestavine in ročno izdelavo, da bi ustvarili izdelek, ki ni le videti odlično, ampak je tudi okusen," razloži Uroš Delakorda.

Tekom let so eksperimentirali z različnimi oblikami in tehnikami okraševanja Nasmeškotka. Na začetku je bil Nasmeškotek okrogle oblike, nato pa se je preoblikoval v obliko zvezde. "S tem smo želeli pokazati, da lahko tudi dijaki, ki morda niso najbolj privilegirani, posežejo po zvezdah," dodaja sogovornik iz keksarne Delakorda.

"Veseli smo, da lahko s svojim delom prispevamo k izboljšanju življenjskih pogojev mladostnikov in jim pomagamo na poti do boljše prihodnosti." Foto: Ana Kovač

Praznična sezona prinese posebno energijo v keksarno

Vsako leto, ko pride na vrsto izdelava piškotkov Nasmeškotkov, je zanje res poseben čas. "Praznična sezona prinese posebno energijo v našo keksarno. Celotna ekipa je navdihnjena z dobrodelnim duhom projekta, kar se odraža v veselju in predanosti med izdelavo Nasmeškotkov. Občutek, da z vsakim piškotkom prispevamo k boljšemu svetu, je neprecenljiv," pripoveduje Uroš Delakorda.

Želijo si, da ljudje ob okušanju Nasmeškotka začutijo toplino, ljubezen in veselje ter zavedanje, da so s tem majhnim dejanjem prispevali k nečemu večjemu.

"Vsaka zgodba o mladostnikih, ki so s pomočjo Nasmeškotkov dobili priložnost za boljše življenje, nas navdihuje in motivira za nadaljnje delo." Foto: Ana Kovač

Vsak Nasmeškotek nosi poseben pečat našega dela in ljubezni

In kako poteka proces izdelave čarobnih Nasmeškotkov? Najprej pripravijo testo iz kakovostnih sestavin, nato ga ročno razvaljajo in izrežejo. Po peki jih okrasijo z naravnimi barvili, pri čemer vsak piškotek dobi unikaten videz. Na koncu jih skrbno zapakirajo v embalažo, ki je prijazna okolju.

Naravna barvila in ročno delo dodajo vsakemu Nasmeškotku edinstven videz. Foto: Ana Kovač

"Nasmeškotki so narejeni iz naravnih sestavin, kot so maslo, moka, sladkor, naravna barvila in aroma vanilije. Sestavine so skrbno izbrane, da zagotavljajo vrhunski okus in svežino. Celoten proces izdelave Nasmeškotkov traja približno dva dni. Prvi dan pripravimo testo, ga razvaljamo, izrežemo in spečemo piškotke. Drugi dan jih ročno okrasimo in zapakiramo," pove Renata Kraner, slaščičarka v keksarni Delakorda.

In katera podrobnost pri Nasmeškotkih je tista, na katero so najbolj ponosni? "Najbolj smo ponosni na ročno okraševanje vsakega Nasmeškotka, saj je to izraz naše predanosti kakovosti in unikatnosti. Vsak piškotek nosi poseben pečat našega dela in ljubezni," odgovarja.

Zanimivost je, da vsak Nasmeškotek preide skozi roke več kot desetih ljudi, preden je pripravljen za prodajo. Foto: Ana Kovač

Povpraševanje po Nasmeškotkih raste iz leta v leto

Del sredstev od prodaje Nasmeškotka HOFER namenja Dijaškemu skladu programa Botrstvo v Sloveniji in s kritjem oskrbnin v dijaških domovih dijakom omogoča, da lahko bolj brezskrbno nadaljujejo šolanje ter si z izobrazbo tlakujejo pot do svetlejše prihodnosti.

"Zelo nas veseli, da iz leta v leto povpraševanje po Nasmeškotkih raste in da se vedno več ljudi odloči za ta izdelek, da ga podarijo svojim sodelavcem, družini ali prijateljem. Izdelek je sicer cenovno ugoden, vendar to ni najpomembnejše. Ključno je, da poleg tega, da je izdelek kakovosten in okusen, nosi tudi pomembno dobrodelno noto. Ko ga podarimo, ne narišemo nasmeha le na obraz osebe, ki ga podari, in tistega, ki ga prejme, ampak tudi dijakom, vključenim v projekt Botrstvo. Vsaka takšna zgodba, ki pomaga dijakom, nas navdihuje in motivira, da s tem projektom nadaljujemo tudi v prihodnosti," sklene direktor keksarne Delakorda.

Dobrodelni Nasmeškotki so po ceni en evro v vseh 93 trgovinah HOFER po Sloveniji na voljo do razprodaje zalog. Obiščite najbližji HOFER, kupite Nasmeškotek in s tem tudi sami prispevajte k lepši prihodnosti mladostnikov v stiski.

Veliko pa lahko postorite tudi s sodelovanjem v dobrodelni licitaciji.