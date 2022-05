Je policist, vpleten v nesrečo, opravil tudi alkotest?

V prometni nesreči, v kateri je v soboto okoli polnoči na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico in Tepanjem umrl 44-letni romunski državljan, je bil udeležen tudi 49-letni policist celjske policijske uprave. Ta naj bi po tem, ko so ga oskrbeli zaradi poškodb, sam zapustil bolnišnico, ni pa še znano, ali so ga preizkusili z alkotestom. Naslednji dan se je sam javil policiji.

V prometni nesreči so trčila tri vozila, poškodovale so se štiri osebe. Gasilci so eno udeleženo osebo, ki je bila v šoku, našli na nasprotnem voznem pasu. Tri so prepeljali v UKC Maribor, romunski državljan je umrl.

"Ob 23.24 so na avtocesti Slovenska Bistrica–Tepanje trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Slovenske Konjice so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb in z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine," je poročala Uprava za zaščito in reševanje.

Na policijsko postajo se je javil sam

S Policijske uprave Maribor so že v nedeljo popoldne sporočili, da je preiskavo nesreče prevzel oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili specializiranega državnega tožilstva, ker je bil v prometni nesreči udeležen policist.

A preiskovalci z njim razgovora niso mogli opraviti v osrednji celjski bolnišnici, saj naj bi to po zdravniški oskrbi zapustil še pred njihovim prihodom. Po poročanju Večera naj bi policisti posebnega oddelka takšno ravnanje povzročitelja razumeli kot pobeg, zato so se tudi podali za njim. A že v nedeljo so iskanje lahko preklicali, saj naj bi se 49-letnik, kot še poroča omenjeni časnik, kar sam javil na policijski postaji.

Če se bo izkazalo, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola, ga ne bodo ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, ampak zaradi nevarne vožnje, za kar je predpisana kazen do 12 let zapora, dodajajo v časniku.

44-letnik padel iz vozila, umrl na kraju nesreče

Po do zdaj znanih informacijah je 49-letnik z osebnim avtomobilom, v katerem sta bila še dva potnika, peljal proti Tepanju, ko je zapeljal z levega prometnega pasu na desnega in pri tem trčil v starodobni osebni avtomobil, ki ga je vozil 44-letni državljan Romunije.

Ta je po trčenju, ko je vozilo odbilo prek prometnega pasu za počasna vozila in v varnostno betonsko ograjo, padel iz vozila. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl.

Poškodoval se je tudi 49-letni povzročitelj nesreče, najhuje pa njegov 38-letni sopotnik, medtem ko je bil le lažje poškodovan njun 41-letni sopotnik.