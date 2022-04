Avstrijcu pogojna kazen zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom

Olimpijskega deskarskega prvaka v paralelnem slalomu Benjamina Karla je sodišče v Zell am Seeju v petek obsodilo na tri mesece pogojne kazni zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom pred slabim letom dni, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Karl je za nesrečo prevzel odgovornost in se vsem vpletenim opravičil.

Olimpijski prvak, ki je za osvojitev zlate olimpijske medalje v Pekingu v finalu premagal Slovenca Tima Mastnaka, je junija lani v slabih vremenskih razmerah v Pinzgauu nedaleč od Salzburga izgubil oblast nad svojim vozilom in zapeljal na nasprotni vozni pas, kjer je trčil v vozilo nasproti vozečega 70-letnika. Ta je na koncu nesreče umrl, njegova 69-letna žena pa je bila kot sopotnica težje poškodovana.

Šestintridesetletnega Karla je zaradi povzročitve nesreče s smrtnim izidom bremenila obtožnica zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti in težjih poškodb zaradi malomarnosti. Športnik je prevzel odgovornost za nesrečo in na sodišču priznal krivdo. "Zelo mi je žal za to, kar se je zgodilo. Tega žal ne morem spremeniti. Moje misli so s svojci umrlega," je dejal.

Sodišče je sledilo zahtevi tožilca in Karla obsodilo na trimesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo treh let. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Karl se je v času nesreče vračal domov po treningu. Tožilstvo mu je očitalo, da je v slabem vremenu vozil s preveliko hitrostjo. V galeriji, kjer je bila omejitev 80 km/h, je peljal s hitrostjo nad 100 km/h, ob izstopu iz nje pa je naletel na cestišče, prekrito s točo. Zaradi tega je izgubil oblast nad vozilom, zdrsnil na nasprotni vozni pas in trčil v vozilo 70-letnika.

Sodni izvedenec je ob tem pričal, da bi se ob upoštevanju hitrostne omejitve Karl lahko odzval na razmere na vozišču - te je povzročila nenadna nevihta na območju - in bi tako nesrečo verjetno lahko preprečil. "Prevelika hitrost je najpogostejši vzrok za prometne nesreče," je opozoril izvedenec Gerhard Kronreif.

Po poročanju avstrijskih medijev je Karl po nesreči poiskal psihološko pomoč in obiskal svojce žrtve, da bi jih prosil za odpuščanje.

