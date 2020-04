Janez Janša obiskal UKC Ljubljana: Nekateri ukrepi stran morda že konec aprila #video

Predsednik vlade Janez Janša je obiskal ljubljanski Klinični center, da se je seznanil s stanjem in prilagoditvami v UKC Ljubljana, ki so jih uvedli za obvladovanje bolezni covid-19. Po pogovoru s stroko je spregovoril tudi o tem, kdaj bi se lahko postopoma naše za zdaj še povsem ustavljeno javno življenje začelo vračati na stare tire.

Predsednik @vladaRS @JJansaSDS se je danes seznanil s prilagoditvami, ki jih je UKC Ljubljana uvedel za obvladovanje COVID 19. pic.twitter.com/fQyHewSbzt — UKC Ljubljana (@ukclj) April 5, 2020

Predsednik vlade Janez Janša si je ogledal prostore začasne urgence, otroške intenzivne enote in se seznanil s stanjem na Infekcijski kliniki. Vodstvo UKC Ljubljana mu je predstavilo tudi načrte za delovanje bolnišnice po epidemiji in načrte za izgradnjo dodatnih kapacitet Infekcijske klinike.

V izjavi po ogledu in pogovoru s stroko je Janša poudaril, da nam gre trenutno razmeroma dobro in da vlada budno spremlja dogananja v ostalih prizadetih državah – predvsem tistih, kjer so mislili, da je najhujše že mimo, pa je potem epidemija znova izbruhnila.

"Zdaj po pogovoru z ljudmi, ki so tukaj na prvi bojni liniji, se še bolj zavedam, da nevarnost novega vala ni mimo in s tega vidika je treba biti še posebej pazljiv pri sproščanju nekaterih ukrepov. Je pa že zdaj jasno – tako na podlagi teh izkušenj, ki jih imamo mi, kot drugi po Evropi, ki so ravnali pravočasno in so se odzivali pravočasno – da se bo veliko tega, kar danes razumemo kot zaustavitev javnega življenja, lahko vendarle postopoma tudi še pred koncem maja, morda kaj celo še pred koncem meseca aprila, začelo vračati v normalo," je med drugim povedal Janez Janša.

Njegovo celotno izjavo ob obisku UKC Ljubljana si lahko ogledata v videu na vrhu članka. Spodaj pa prisluhnite tudi izjavi generalnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja:

V UKC Ljubljana je sicer danes hospitaliziranih 51 bolnikov na COVID oddelkih, od tega na odraslih oddelkih 37 bolnikov in 14 v enotah intenzivne nege. Poklukar ob tem sporoča, da se trend širjenja okužbe nekoliko umirja, da ni eksponentne rasti, a kljub temu moramo previdni in odgovorni ostati še naprej ter se tudi v prihodnje dosledno držati vseh doslej sprejetih ukrepov, ki so namenjeni širjenju okužbe z novim koronavirusom.