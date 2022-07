Igra prestolov: Bo vodenje nacionalne televizije danes prevzel Uroš Urbanija?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uroš Urbanija je do nedavnega vodil Urad vlade za komuniciranje, zdaj pa želi prevzeti mesto direktorja nacionalne televizije.

Uroš Urbanija je do nedavnega vodil Urad vlade za komuniciranje, zdaj pa želi prevzeti mesto direktorja nacionalne televizije. Foto: STA

Greblo v predlaganem programu dela navaja, da bo prvi program Televizije Slovenija (TVS) še naprej ostal osrednji nacionalni televizijski program z najširšim obsegom vsebin in najširšim ciljnim občinstvom. Drugi program TVS je medtem tradicionalno namenjen športnim prenosom, s preostalimi vsebinami pa bodo skušali pritegniti gledalce v aktivnih letih, pri čemer bo poudarek na dokumentarnih oddajah in hibridnih oddajah z informativnimi in razvedrilnimi vsebinami.

Urbanija pa meni, da je pomembna evalvacija programa. Priprave programsko-produkcijskega načrta se je treba po njegovih besedah lotiti s pregledom dosežkov preteklega obdobja, pri čemer je treba upoštevati več področij od vloženih virov prek gledanosti do priložnosti za nadgradnjo. Program pa je treba ocenjevati tudi sproti, je poudaril. Podajanje vsebin je treba okrepiti tudi prek mobilnega telefona, prav tako je ključno okrepiti dostop in vidnost spletne TV, je navedel.

Programski svet bo po izredni seji nadaljeval redno sejo, ki so jo prekinili 21. junija. Med temami, ki so še ostale, so na primer kadri v televizijskem informativnem programu.