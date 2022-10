General Electric mora v zadevi Teš 6 plačati 23 milijonov evrov kazni

Sodnica Mojca Turinek je ameriški družbi naložila tudi plačilo 50 tisoč evrov sodnih stroškov.

Z zlorabo položaja je General Electric, ki je pravni naslednik Alstoma, na račun Teša pridobil 261 milijonov evrov premoženjske koristi, ki pa jih bo vrnil. Američani so namreč s Tešem sklenili dogovor o poravnavi, po katerem je moral General Electric Tešu marca lani izplačati 138,7 milijona evrov, poleg tega pa še 110 milijonov evrov za servisne storitve in 12 milijonov evrov v povračilu drugih stroškov in prihrankov.

Servisne storitve bodo vključevale remonte in digitalno prenovo

Servisne storitve bodo potekale do leta 2029 oz. 2030, vključevale pa naj bi tri redne remonte Teša 6 in tudi digitalno prenovo.

Tožilstvo v zadevi Teš, ki teče na celjskem okrožnem sodišču, nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, vodji projekta Teš 6 Bojanu Brešarju in lobistu Petru Kotarju očita zlorabo položaja in ponarejanja listin v zadevi Teš 6.

Med obtoženimi so še direktor podjetja CEE Boštjan Kotar, uslužbenci Teša Darko Weiss, Jože Lenart in Miran Leben, predstavnika Alstoma Frank Lehmann in Josef Reisel, davčni svetovalec Darko Končan, finančni strokovnjak Bogdan Pušnik in Sol Intercontinental v likvidaciji.

Obtožnica, vložena maja 2020, vpletenim očita kazniva dejanja zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči pri navedenih kaznivih dejanjih. Rotnik naj bi Alstomu omogočil več kot 284 milijonov evrov premoženjske koristi, pri tem pa naj bi se s prejetjem provizij okoristil tudi sam.

Zaradi ekonomičnosti so sojenje razdelili na tri sklope

Rotnik je Teš vodil od aprila 2003 do novembra 2010, v času, ko je bila sprejeta odločitev o gradnji 600-megavatne elektrarne, katere vrednost se je s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov povzpela na 1,4 milijarde evrov.

Sojenje so zaradi ekonomičnosti in zato, da vsem obtoženim ne bi bilo treba prihajati na vse obravnave, razdelili na tri sklope. Trenutno obravnavajo posel z merilniki, nato bo od sredine oktobra na vrsti obnova Teša 5, december in januar pa bodo posvetili investiciji v šesti blok elektrarne.