Na celjskem sodišču začeli sojenje vpletenim v afero Teš 6

Na celjskem sodišču se je danes kljub zahtevi obrambe za preložitev začelo sojenje vpletenim v zadevo okoli preplačane investicije v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), med katerimi je tudi tedanji prvi mož Teša Uroš Rotnik. Specializirani državni tožilci so predstavili del obtožnice, tistim, ki so tokrat manjkali, pa jo bodo 1. septembra.

Od deseterice obtoženih fizičnih in dveh pravnih oseb so na današnji začetek sojenja prišli le Rotnik, takratni vodja projekta Bojan Brešar ter uslužbenca Teša Darko Weiss in Miran Leben, medtem ko sta bila avstrijska predstavnika Alstoma Frank Lehmann in Josef Reisel opravičeno odsotna.

Manjkali predstavniki ameriške skupine General Electric

Svoje stranke so danes opravičili tudi zagovorniki še dveh uslužbencev Teša Jožeta Lenarta in Bojana Dermola, lobista Petra Kotarja, direktorja podjetja CEE Boštjana Kotarja ter zastopnika družbe Sol Intercontinental v likvidaciji, ki je bila v Kotarjevi lasti.

Na naroku ni bilo niti predstavnikov ameriške skupine General Electric, pravne naslednice francoskega Alstoma, ki je gradil šesti blok. Slednja namreč čaka na odločitev sodnice Mojce Turinek, ali bo sprejela priznanje krivde, potem ko so se s tožilstvom že lani pogodili za 23 milijonov evrov visoko denarno kazen in tako edini na predobravnavnih narokih tudi priznali krivdo.

Terjali preložitev glavne obravnave

Prav zaradi dejstva, da odločitev sodnice še ni znana, so zagovorniki prisotnih obtoženih danes od senata terjali, da začetek glavne obravnave preloži za teden dni, ob tem pa kot dodaten argument navedli še odsotnost polovice obtoženih, zaradi česar bo moralo tožilstvo dolgo obtožnico prihodnjič še enkrat predstavljati.

Rotnikov zagovornik Mitja Jelenič Novak je ob tem povedal, da začetek sojenja tudi ni mogoč, ker se bo sodnica v primeru zavrnitve priznanja krivde morala izločiti po zakonu, če bo priznanje sprejela, pa bo to najverjetneje zahteval on.

Prebrali povzetek sicer 1.300 strani dolge obtožnice

Čeprav so zagovornikom v delu argumentov za preložitev naroka pritrdili tudi tožilci, se je sodni senat po daljšem posvetu odločil za začetek naroka s prebiranjem povzetka sicer več kot 1.300 strani dolge obtožnice. Četverica tožilcev je zato dobro uro predstavljala očitke, ki gredo danes prisotnim obtoženim.

Obtožnica Rotniku očita, da je zlorabil svoj položaj pri izbiri izvajalca za obnovo kotla petega in gradnjo šestega bloka Teš ter nabavo merilne tehnike in opravljanje meritev za peti blok, čeprav naj te, nabavljene pri podjetju Sol Intercontinental, po mnenju tožilstva sploh ne bi bile potrebne.

Prvi mož Teša naj bi investicijo v gradnjo nove 600-megavatne elektrarne, katere vrednost se je s sprva ocenjenih 650 milijonov evrov pozneje povzpela na kar 1,4 milijarde evrov, peljal tako, da je bil za posel izbran Alstom, iz njega pa izločeni drugi ponudnik Siemens.

Na ključne položaje imenoval ljudi, ki jim je zaupal

Med leti 2006 in 2009 naj bi na ključne položaje komisij, ki sta sodelovali pri izbiri dobavitelja opreme, imenoval ljudi, ki jim je po mnenju tožilstva zaupal. Ti naj bi skupaj z inženirji podjetja CEE, ki ga je Teš najel za svetovanje pri pisanju razpisa, poskrbeli za to, da bo postopek izpeljan tako, da bo izbran Alstom.

V kazenskem postopku sta bila sprva vključena tudi finančni strokovnjak Bogdan Pušnik in davčni svetovalec Darko Končan, ki jima tožilstvo skupaj z Rotnikom očita še pranje denarja, a sta iz tokratnega sodnega procesa izločena.

Da je sodnemu senatu danes uspelo izpeljati začetek glavne obravnave, je moral iz postopka začasno izločiti odsotne obtožence, ki jih na sodišču pričakujejo v četrtek. Da bo šlo za zelo obsežen in zahteven postopek, dokazuje tudi današnje skoraj uro trajajoče usklajevanje glede datumov naslednjih narokov, ki jih je sodnica vsaj dvakrat tedensko razpisala od sredine septembra do januarja 2023.

Sojenje razdelili na tri sklope

Sojenje so zaradi ekonomičnosti in zato, da vsem obtoženim ne bi bilo treba hoditi na vse obravnave, razdelili na tri sklope, povezane z že omenjenimi tremi posli. Najprej se bodo 15. septembra, ko je pričakovati zagovore, lotili posla z merilniki, nato od sredine oktobra obnovi Teša 5, december in januar pa bodo posvetili investiciji v šestem bloku.

Tako ambicioznemu razporedu sodnih obravnav so danes nasprotovali Rotnik, Brešar in Leban, saj da imajo tudi službe in s tem povezane obveznosti, od kateri se lahko poslovijo, če bodo morali večino svojega časa preživeti v sodni dvorani.

Rotniku očitajo zlorabo položaja

Rotnikov zagovornik Jelenič Novak pa je že danes po predstavljeni obtožnici povedal, da je ta dolga 1.300 strani, česar do zdaj še ni videl, zgolj zato, ker tožilstvo pravzaprav nima nobenih pravih dokazov za obtožbe o, po njihovem, največji korupcijski aferi v zgodovini Slovenije, pri čemer Rotniku sploh ne očitajo sprejemanja podkupnine, čeprav to ves čas navajajo v obtožnici, pač pa zlorabo položaja.

Vprašal se je tudi, zakaj so na zatožni klopi tudi inženirji, ki naj bi Rotniku pri nečednostih pomagali brez vsakršne lastne koristi in so po njegovem mnenju še manj krivi očitkov kot Rotnik sam. Kot je dodal, bi jih pravzaprav morali nagraditi, saj so poskrbeli za vrhunski energetski projekt, za katerega se bo morda to izkazalo že letošnjo zimo.