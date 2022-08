Afera Teš 6: zakaj so iz preiskave umaknili glavnega kriminalista?

Da je v primeru gradnje bloka 6 šlo za korupcijo, je nakazala že lani sklenjena poravnava med General Electricom (GE), naslednikom Alstoma, in lastnico TEŠ, družbo Holding slovenske elektrarne, pišejo v Večeru: "Ti so skupaj s TEŠ na račun njihovega priznanja prejeli 261 milijonov evrov, GE pa je medtem s tožilstvom podpisal tudi sporazum o priznanju krivde in soglašal s plačilom kazni v višini 23 milijonov evrov (to je zgolj dva milijona manj, kot bi jo, če bi jim krivdo dokazali) in plačilom sodnih stroškov v višini slabih 50 tisoč evrov."

Med osumljenimi sta poleg nekdanjega direktorja TEŠ Uroša Rotnika tudi njegova naslednika, sedanji poslanec SDS Franc Rosec in sedanji velenjski župan Peter Dermol. Projekt naj bi bil preplačan za približno 33 milijonov evrov, od tega naj bi Rotnik prejel vsaj dva milijona evrov podkupnine, še piše Večer.

Ker se je izkazal, so ga degradirali

Ker pa je novi šef policije Boštjan Lindav pretekli teden s primera umaknil kriminalista Nerata, zadeva najverjetneje do zastaranja ne bo dobila epiloga. "Primer je namreč tesno povezan s primerom TEŠ, zato bodo tisti, ki jim bodo primer dodelili, potrebovali leta, preden bo zadevo pripeljal do obtožnice. Ob tem, da celotna zadeva zastara leta 2029," še navajajo.

Po nekaterih podatkih naj bi kriminalista Mitjo Nerata premestili v Tacen, naj pa ne bi bil edini, še poroča Večer, ki se je v primeru afere TEŠ 6 izkazal in je zato moral plačati ceno v obliki degradacije. "Po podatkih našega vira naj bi degradirali tudi davčnega inšpektorja Andreja Palovšnika, ki je poskrbel, da je Uroš Rotnik v državno blagajno vplačal 1,6 milijona evrov davka od premoženja, ki ga ni uspel pojasniti," še pišejo.

Nerat naj bi, še navajajo, preiskoval tudi odgovornost politikov, takratnega predsednika vlade Boruta Pahorja ter ministra Franca Križaniča in Mateja Lahovnika, ki so v odločilnem času pritrdili bloku 6, čeprav naj bi vedeli, da je objekt predimenzioniran.

Kriminalist Nerat je, kot še navaja Večer, sumil, da so Uroš Rotnik, Peter Dermol in Franc Rosec kot direktorji TEŠ zlorabili svoj položaj. "Rotnik je s konzorcijem Rudis sklenil pogodbo o izgradnji naprave za razžveplanje dimnih plinov, čeprav je vedel, da vrednost pogodbe bistveno presega njeno dejansko vrednost. Kot tudi, da s tem pomaga pri prevzemanju Rudisa. Rosec je v času svojega direktorovanja s konzorcijem Rudis sklenil dogovor o več kot pol milijona evrov višji odškodnini, Dermol pa je s Konzorcijem Rudis podpisal aneks, s katerim se je pogodbena cena o izgradnji naprave za razžveplanje dimnih plinov povišala še za 85 tisoč evrov," so med drugim še razkrili pri Večeru.