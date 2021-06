Rotnik krivde v zadevi Teš 6 ni priznal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba GE STEAM Power Systems mora tudi poravnati sodne stroške v višini 50 tisoč evrov. Sodnica Mojca Turinek, ki vodi sodni postopek, je povedala, da bo v nadaljevanju sojenja preverila pogoje, pod katerimi je bil sklenjen sporazum o priznanju krivde. Kdaj bo izrečena kazen nekdanjemu Alstomu, tako še ni znano.

Rotnikov zagovornik, odvetnik Mitja Jelenič Novak je danes predlagal prestavitev predobravnavnega naroka, saj je ocenil, da bi se morala sodnica najprej opredeliti do omenjenega sporazuma o priznanju krivde, ker so od tega odvisni procesni in dokazni predlogi obrambe, a je Turinkova njegov predlog zavrnila kot neutemeljen.

V sodni spis pa je Jelenič Novak vložil procesni predlog o izločitvi dokazov, kot sta elektronska dokumentacija in nosilci vseh podatkov.

Ne želijo priznati krivde

Krivde niso priznali niti lobist Peter Kotar, direktor podjetja CEE Boštjan Kotar, zaposleni v Termoelektrarni Šoštanj (Teš) Darko Weiss, Jože Lenart in Miran Leben ter davčni svetovalec Darko Končan. Likvidacijski upravitelj Kotarjevega podjetja Sol Intercontinental Anže Biber se ni hotel opredeliti do krivde, saj bo, kot je dejal, kmalu sklicana skupščina podjetja, ki mu bo dala nadaljnje usmeritve. Do krivde se ni želel opredeliti niti finančni strokovnjak Bogdan Pušnik.

Nekdanja direktorja v skupini Alstom Frank Lehmann in Josef Reisel sta se opravičila, za prvega bo narok izveden 9. julija, za drugega pa 30. junija.

Zagovornik Petra Kotarja, odvetnik Borut Černigoj je podal predlog za izločitev Turinkove, ker se je po njegovem mnenju med preiskavo seznanila z dokazi, ki so pridobljeni na nezakonit način.

Prvoobtoženi je nekdanji direktor Teš Rotnik, ki mu tožilstvo očita storitev dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic in dveh kaznivih dejanj pranja denarja. Soobtoženim pa tožilstvo očita kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči k navedenima kaznivima dejanjema v primeru domnevnih nepravilnosti pri več poslih Teš.

V sredo bo Turinkova opravila še narok za zaposlena v Teš Jožeta Dermola in Bojana Brešarja, ki sta prav tako obtožena kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pranja denarja ter pomoči pri navedenih kaznivih dejanjih.

Obdolženim grozi zaporna kazen do 20 let

Kriminalisti so prva obvestila o domnevnih nepravilnostih, povezanih z gradnjo šestega bloka Teš, začeli zbirati leta 2010, junija 2012 so se začele hišne preiskave. Ovadbe so bile vložene oktobra 2014, mesec dni pozneje je tožilstvo na okrožno sodišče v Celju vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti 12 osumljencem na čelu z Rotnikom.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili domnevno 250 milijonov evrov vredno oškodovanje pri gradnji Teš 6. Cena projekta naj bi se zaradi slabega vodenja podražila na 1,41 milijarde evrov, prvotno bi morala znašati 650 milijonov evrov. Gre za eno od najobsežnejših obtožnic v Sloveniji, saj ima 1.332 strani in 43 tisoč prilog. Obdolženim grozi zaporna kazen do 20 let, zadeva pa bo zastarala leta 2028.