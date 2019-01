Fraport bo ponovil razpis za dograditev potniškega terminala na Brniku

Družba Fraport Slovenija je zavrnila vseh šest ponudb za dograditev potniškega terminala na ljubljanskem letališču, čeprav so se pred novim letom že odločili za pogajanja s tremi najugodnejšimi ponudniki. Odločitev za ponovitev postopka so pripisali novi praksi državne revizijske komisije iz razpisa za drugo cev karavanškega predora.

Kot so zapisali v sklepu o zavrnitvi prispelih ponudb, objavljenem na portalu javnih naročil, iz sklepa državne revizijske komisije s konca novembra o ugoditvi pritožbi neizbranega ponudnika na javnem razpisu za gradnjo druge cevi karavanškega predora izhaja, da je po roku za oddajo ponudb nedopustno dopolnjevanje oz. spreminjanje ponudb, ko gre za postavke oz. elemente v popisu del, ključne za cene na enoto. Fraport Slovenija je namreč v razpisu od prijaviteljev že v fazi prijave zahteval predložitev razčlenitve in navedbe omenjenih elementov.

Omenjeni sklep po besedah Fraporta Slovenija predstavlja novost v praksi državnega revizijskega organa, s katero so bili tako sami kot naročnik in tudi prijavitelji na razpisu seznanjeni po roku za oddajo prijav in zato te spremembe niso mogli upoštevati v postopkih.

Hkrati pa so pri upravljavcu letališča Jožeta Pučnika ugotovili, da je ob upoštevanju omenjene odločitve državne revizijske komisije njihova razpisna dokumentacija nejasna, ko gre za vprašanje, ali bi ti elementi morali obvezno izkazovati cene na enoto iz popisa del iz vsake prijave.

Ponovljeni razpis bo omogočil večjo konkurenco med prijavitelji

Zato so se odločili, da zavrnejo vse prijave in takoj po poteku roka osmih delovnih dni za morebitno zahtevo za pravno varstvo zoper to odločitev postopek javnega naročila ponovijo.

Istočasno so se v Fraportu Slovenija odločili, da bodo v ponovljenem razpisu med drugim določili, da se bodo po priznanju ustreznosti ponudbe pogajali z vsemi usposobljenimi prijavitelji in ne le s tremi, kar naj bi omogočilo večjo konkurenco med prijavitelji. Prav tako bodo predvidoma izločili določila glede pogajanj o predmetu naročila in se bodo pogajali le o ceni, kar je po njihovih besedah najbolj pregleden način izvedbe postopka s pogajanji.

Za gradnjo so se sicer prijavili avstrijski Strabag, v skupnih prijavah pa GIC gradnje iz Rogaške Slatine in ljubljanski Elcom, hrvaški GP Krk in CBE iz Ljubljane, Kolektor Koling in novomeški CGP, Pomgrad in Gorenjska gradbena družba ter ljubljanski VG5 in celjski Remont.

Odprtje novih prostorov je načrtovano pred glavno sezono 2012

Za koliko se bo podaljšal postopek izbora izvajalca gradbenih del za težko pričakovano širitev potniškega terminala na Brniku, na katerem v času konic beležijo precejšnjo gnečo, je težko reči.

Konec lanskega leta, po tistem, ko so se v Fraportu Slovenija odločili za pogajanja s tremi ponudniki, je prvi mož Fraporta Slovenija Zmago Skobir napovedal, da konec postopkov v najboljšem primeru pričakuje do konca letošnje pomladi, sledil naj bi začetek gradnje, ki naj bi bila predvidoma končana pred koncem 2020. Odprtje novih prostorov je načrtovano pred glavno sezono 2021, celotna vrednost investicije pa je ocenjena na okoli 20 milijonov evrov.

Na voljo bo več kot 10.000 kvadratnih metrov novih površin, na katerih bosta nova odhodna hala in prostor za opravljanje varnostnih pregledov, saj je obstoječi zelo majhen in ne omogoča širitve. Nova bo tudi komercialna ponudba na področju trgovin in gostinstva. Prav tako bo zagotovljen večji poslovni salon.