Dunajsko letališče lani podrlo rekord v številu potnikov

V lanskem letu je z dunajskega letališča letelo 74 letalskih družb. Neposredno so njihova letala avstrijsko prestolnico povezovala z 205 destinacijami, kar je okoli 10 več kot v letu poprej.

Glede na leto 2017 je število potnikov poraslo za 10,8 odstotka. Dvomestne rasti dunajsko letališče pred tem ni beležilo več kot deset let.

Še posebej močna je bila decembrska rast, ko je število potnikov glede na zadnji mesec 2017 poraslo za 25,8 odstotka na 2,2 milijona.

Rekordne številke so v letu 2018 beležila številna evropska letališča in letalski prevozniki. K temu so pripomogle ugodne gospodarske razmere ter razmah turizma.

Na dunajskem letališču sicer nimajo težav s kapaciteto. V prenovo terminala, ki bo omogočila sprejem od 35 do 40 milijonov potnikov letno, so že vložili okoli pol milijarde evrov.