Kaj se dogaja z Adrijinimi letali?

Adria Airways se v zadnjem času spopada z zamudami in odpovedmi poletov, te pa se dogajajo tudi zaradi tehničnih razlogov. Kaj se je zgodilo na zadnjih dveh odpovedanih poletih, kjer naj bi zaznali dim oziroma neprijeten vonj v kabini, in ali gre za isto letalo, Adria Airways ne želi pojasnjevati. Piloti govorice o slabo vzdrževanih letalih zavračajo. Podjetje se spopada z velikimi težavami, ena od njih je zagotovo tudi nezadovoljstvo potnikov.

Pred dobrim tednom so se morali potniki na rednem poletu Adrie Airways iz Ljubljane v Frankfurt zaradi "indikacije dima v letalu" vrniti na ljubljansko letališče. Med njimi je bil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je opis incidenta delil na družbenem omrežju Instagram.

Dober teden pred tem letom je morala Adria po pripovedovanju potnikov zaradi pomanjkanja goriva prekiniti polet z egiptovskega letovišča Hurgada v Ljubljano. V Atenah so sicer natočili gorivo, nato pa so se morali kmalu po vzletu zaradi nenavadnega vonja na letalu vrniti v grško prestolnico, kjer so tudi prenočili.

Potniki nezadovoljni

Tudi pred omenjenima poletoma je bilo že precej težav. Odpovedani, prestavljeni poleti ali poleti s zamudo niso redkost. Potniki se pritožujejo nad obveščanjem, ki ni zadostno ali pravočasno, oziroma pogrešajo obveščanje prek sporočil SMS. Številni omenjajo neodzivnost na telefonskih številkah.

Tudi 20. oktobra se je letalo, ki je bilo ob šestih zjutraj namenjeno na Portugalsko, zaradi tehnične napake vrnilo na ljubljansko letališče. Potniki so z nadomestnim letalom do destinacije poleteli šele šest ur pozneje.

iz prve roke slišal, kako se je v soboto letalo @adria_airways moralo vrniti zaradi večje tehnične težave. ko so po posredovanju mehanikov že skoraj ponovno poleteli, naj bi pilot izjavil: "jaz tega letala ne bom vozil" in protestno zapustil kabino. so mediji kaj poročali? — jAKOB (@primorc_) October 25, 2018

Aprila je letalo, ki bi moralo leteti iz Züricha v Ljubljano, po vzletu najprej eno uro krožilo nad letališčem in nato na istem švicarskem letališču tudi pristalo. Polet je bil zaradi tehnične napake, ki se je pokazala po vzletu, odpovedan, potnike pa so namestili po hotelih.

Tudi ta konec tedna je Adrijino letalo domov priletelo z večurno zamudo. Na njem je bila tudi državna sekretarka ministrstva za pravosodje Dominika Švarc Pipan, ki je tvitnila o zamudi.

Busines as usual... res vse bolj žalostno. pic.twitter.com/UMjpNjkCNk — Dominika Švarc Pipan (@DominikaSvarc) December 8, 2018

Adria zadev ne želi pojasnjevati

Pred tednom dni smo od Adrie Airways želeli pojasnila v povezavi z zadnjima dvema omenjenima primeroma prekinjenih oziroma odpovedanih poletov. Na sporočila nam niso odgovorili, prav tako se niso odzvali na naše telefonske klice. Po tednu dni nam jih je uspelo priklicati, a so nam dejali, da nam na vprašanje, kaj se je zgodilo s poletom, na katerem je bil tudi predsednik Pahor, in ali je morda šlo za isto letalo, ki je počakalo v Atenah, ne bodo odgovorili, saj nam ne želijo ničesar pojasnjevati.

Skrb zbujajoč zapis na Twitterju

Ker težave s poleti Adrie v zadnjem času niso takšna redkost in ker Adria Airways dogodkov ne pojasnjuje, s tem pa pušča prostor za ugibanje. Eden od uporabnikov je na Twitterju konec novembra podjetje zaprosil, ali lahko komentirajo zapis: "Brat je pilot pri Adrii in baje vsi piloti opozarjajo na pomanjkljivo vzdrževanje, zato mi je predlagal, naj se Adrie izogibam." Poleg zapisa je bila povezava do novice o Adrijinem najemu 12 Suhojevih letal.

@adria_airways : a lahko komentirate tole?!

"Brat je pilot pri Adrii in baje vsi piloti opozarjajo na pomanjkljivo vzdrževanje, zato mi je predlagal, naj se Adrie izogibam." ?!https://t.co/wqbfg9rerx — Peter Kos (@ofkos) November 27, 2018

"Spoštovani, brez kakršnegakoli dvoma bo vzdrževanje in servis letal SSJ100 na najvišji ravni, skladno z vsemi standardi, ki jim sledimo v Adria Airways. Varnost in zanesljivost sta vedno na prvem mestu, brez izjem!" je uporabniku na Twitterju odgovorila Adria Airways.

Adrijini piloti zavračajo očitke o slabem vzdrževanju letal

Vsak pilot je pred letom seznanjen s tehničnim stanjem letala. S svojim podpisom potrdi, da je letalo primerno za polet, in zanj prevzame odgovornost, zato je težko predstavljivo, da bi kdorkoli letel z letalom, ki ne bi bilo tehnično brezhibno. Prav tako imajo na tujih letališčih zelo pogosto nenapovedane inšpekcijske preglede.

Ali se med piloti res širijo takšna opozorila, smo želeli preveriti. Nihče od teh, s katerimi nam je uspelo govoriti, ni vedel ničesar o dotičnem zapisu ali o tem, da bi se med njimi govorilo kaj podobnega. Prav tako so le s težavo spregovorili o svojem delu oziroma tega sploh niso želeli komentirati.

Če bi med piloti zares govorili o čem, kar bi škodovalo podjetju, bi se tudi trudili za to, da se zadeve odpravijo - kot pri vsaki težavi, ki se lahko pojavi v podjetju ali v zasebnem življenju, je dejal eden od njih.

In medtem, ko nam je eden izmed pilotov dejal, da ni bil seznanjen s težavami na letalih in da tudi sicer piloti bolj malo vedo o tem, kaj se dogaja v podjetju, nam je drugi povedal, da jih poslovodstvo še posebno v zadnjem času tekoče obvešča o tem, kar se dogaja v podjetju.

Pred poletom letali zaščitijo s tekočino proti zamrzovanju. Če ta steče v motor, se lahko v kabini zazna vonj po zažgani tekočini. Foto: STA

Dim v letalu morda tudi zaradi tekočine proti zamrzovanju

Pojasnili so nam, da se težave pri prevozniku pojavljajo prav tako kot kje drugje. "Pojavljajo se manjši defekti, a tako je povsod. Ni družbe, ki bi bila proti temu imuna, a ne gre za nič posebnega. Če se že pojavijo, so to miniaturne stvari - kot če bi recimo na avtu pregorela žarnica - niso operativnega pomena," nam je dejal sogovornik in dodal, da sicer piloti s podjetjem Adriatehnika, ki vzdržuje letala, nimajo neposrednega stika. Kar zaznajo, zapišejo v knjigo, ki jo Adriatehnika prebere.

To nima vpliva na motor, lahko pa dim, ki se ustvari pri gorenju tekočine, potegne v sistem, ki zagotavlja zrak in pritisk v kabini, zato se lahko pojavi dim. Lahko se zgodi. Operativnega pomena nima nobenega, je pa res, da tista tekočina kar odurno smrdi in če že, se letalo vrne zaradi tega razloga," je pojasnil eden od sogovornikov in še dodal, da je to le ena od možnosti, ne more pa trditi, da je šlo prav za to tudi v dotičnem primeru, saj ga ne pozna.

Številne nevšečnosti in slabo poslovanje

Nacionalni letalski prevoznik Adria Airways, ki je že dve leti v lasti nemškega sklada 4K Invest, se sicer v zadnjih mesecih spopada s številnimi zamudami, odpovedmi poletov in okvarami letal. Prav tako bo letošnje leto po neuradnih informacijah končal z eno od najvišjih izgub v svoji več kot 50-letni zgodovini.

Zaradi slabega finančnega stanja in več kot 50-milijonskih obveznosti se je Adria znašla celo pod drobnogledom javne agencije za civilno letalstvo, ki skrbi za varnost potnikov. Grozita ji celo izguba licence za letenje in prizemljitev letal, kar bi pomenilo stečaj Adrie.

Adria se želi rešiti z najemom ugodnejših ruskih letal

Čeprav je glavni izvršni direktor Adrie Holger Kowarsch še konec oktobra napovedoval, da bodo pred koncem leta v Adrio vložili deset milijonov evrov, bodo letos izvedli le štirimilijonsko dokapitalizacijio. Preostanek naj bi zamaknili na prihodnje leto.

Slabo poslovanje so se Nemci očitno odločili reševati tudi z najemom cenovno ugodnejših ruskih letal. Te bodo uporabljali na linijah Adrie, medtem ko bodo obstoječa letala oddali v najem zahodnim letalskim prevoznikom. Toda ruska letala suhoj superjet 100 imajo veliko težavo, saj se po izkušnjah letalskih družb, ki z njimi letijo, pogosto kvarijo.