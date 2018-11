Adrijin potnik: Motorja sta potihnila. Pilot nas je obvestil, da poti ne moremo nadaljevati.

Adria Airways je morala po pripovedovanju potnikov v soboto zaradi pomanjkanja goriva prekiniti polet iz egiptovskega letovišča Hurgada v Ljubljano. V Atenah so natočili gorivo, nato pa so se morali kmalu po vzletu zaradi nenavadnega vonja na letalu vrniti nazaj v grško prestolnico, kjer so tudi prenočili.

Naš nacionalni letalski prevoznik bo letošnje leto po neuradnih informacijah končal z eno od najvišjih izgub v svoji več kot 50-letni zgodovini. Zaradi slabega finančnega stanja in več kot 50-milijonskih obveznosti se je znašel pod drobnogledom javne agencije za civilno letalstvo, ki skrbi za varnost potnikov. Grozita mu celo izguba licence za letenje in prizemljitev letal, kar bi pomenilo stečaj Adrie.

Najeli bodo letala, ki se rada kvarijo

Nemci bodo Adrio očitno reševali tudi z najemom 15 cenovno ugodnejših ruskih letal suhoj, ki jih bodo uporabljali na linijah Adrie, medtem ko bodo obstoječa letala oddali v najem zahodnim letalskim prevoznikom. Toda ruska letala imajo veliko težavo, saj se rada kvarijo.

Adrio v zadnjih mesecih zaradi pomanjkanja pilotov bremenijo tudi številne zamude in odpovedi poletov, ki so jih deloma rešili z ukinitvijo nekaterih linij.

V Atenah so pristali, da bi dolili gorivo

S težavami, sicer nekoliko drugačnimi, so se morali soočiti tudi na sobotnem Adrijinem letu iz egiptovskega letovišča Hurgada v Ljubljano. Vse dogajanje je na spletu opisal bloger Matej Zalar.

Letalo je vzletelo ob 17.20, kot je bilo načrtovano, a to po Zalarjevih besedah še ni pomenilo, da bodo točni tudi na cilju. Če na Balkanskem polotoku v nos piha veter s hitrostjo do 200 kilometrov na uro, letalo bombardier CJR900 poti, dolge slabih tri tisoč kilometrov, ne zmore opraviti v enem zamahu, zato so morali pristati v Atenah in doliti gorivo.

"Malo me je zaskrbelo"

"Ko je stevardesa po vzletu drugič tekla čez letalo, me je malo zaskrbelo. Trenutek pozneje sta motorja potihnila. 'S takim letalom ne moremo nadaljevati poti,' nas je obvestil kapitan po razlagi, da se bomo zaradi nenavadnega vonja v kabini obrnili nazaj v Atene. Pričakoval sem več panike, a so ljudje sprejeli zaplet precej mirno," je zapisal Zalar.

Potnike so nato "kot ovce" strpali v čakalnico in jih prepustili ugibanju ter razširjanju govoric, je izpostavil. Potniki iz zadnjega dela kabine so poročali o vonju po praženih arašidih.

"Posteljo sva videla ob 2.00."

"Jaz sem od kapitana že na letalu izvedel, da bomo pot 'skoraj gotovo nadaljevali jutri'. Najprej morajo najti mehanika. Potem mora mehanik ugotoviti, da letala ni mogoče popraviti. Potem morajo najti primeren hotel. Potem morajo naročiti avtobus. Potem moramo čakati avtobus. In ura je ena zjutraj. Potem ugotoviš, da so našli praktično najbolj oddaljen hotel. Štirideset minut vožnje," je zapisal Zalar in dodal:

"Receptorka in receptor sta imela en seznam potnikov. In na ta seznam sta morala ročno vpisati ime, priimek in številko osebnega dokumenta vsakega potnika ter vsakemu tudi razložiti, da je zajtrk že od pol šestih in da bo budnica ob 7.15. Posteljo sva videla ob 2.00."

Pot v Ljubljano so nadaljevali naslednji dan. V naši prestolnici so pristali s 15 urami in 15 minutami zamude. Vsa pot je trajala 19 ur.

"Ob pristanku v Ljubljani je celo mene zamikalo, da bi ploskal"

"Pravice potnikov so razložene točno tako, da niti nadpovprečno funkcionalno pismeni ne morejo razumeti, ali so upravičeni do odškodnine. Verjetno pa ne. Če zasmrdi po arašidih, pač letalo ni več varno in ljudje so veseli, ker pilot ni vztrajal in si mislil: 'Kar bo, pa bo.' Kot da je norec ali kot da so postopki v primeru težav odvisni od pilotovih kapric. Ob pristanku v Ljubljani je celo mene zamikalo, da bi ploskal," je sklenil Zalar.

Tudi ena od naših bralk, ki ne želi biti imenovana, se je v soboto vračala iz egiptovskega letovišča Hurgada in nam opisala svojo izkušnjo. Ker je pihal močan veter, jim je po njenem pripovedovanju grozilo, da bo do Ljubljane zmanjkalo goriva, zato so pristali v Atenah, da so dotočili gorivo. Ko so vzleteli, je začelo v letalu nekaj čudno smrdeti, zato so morali znova pristati ter prespati v Atenah. Namesto v soboto ob 21.00 so se tako vrnili v nedeljo opoldne.

Adrio smo prosili za pojasnila v zvezi z dogajanjem na sobotnem poletu iz Hurgade. Odgovore še čakamo.