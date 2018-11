Adria bi potnike prevažala z ruskimi letali, ki se pogosto kvarijo

Mehiški nizkocenovni letalski prevoznik Interjet, tretji največji v državi, je leta 2011 napovedal, da zaradi širitve mreže letov kupuje 15 ruskih letal suhoj superjet 100.

Vodstvo se je pohvalilo, da je doseglo "nepremagljivo dober dogovor". Stroški nakupa desetih letal so bili enaki kot pri enem letalu airbus A320, so pojasnjevali, zakaj so kot ena od redkih letalskih družb zunaj meja nekdanje Sovjetske zveze izbrali ruska letala.

Odločitev so obžalovali. Letala so se pogosto kvarila, v začetku lanskega leta pa so jih večino preselili v servisne hangarje, saj so na njih odkrili resne okvare. Od Rusov so zato zahtevali in letos tudi prejeli 40 milijonov evrov dolarjev odškodnine. Pojavile so se tudi informacije o skorajšnji prodaji letal superjet 100.

Podobne izkušnje imajo v belgijskem prevozniku Brussels Airlines, ki je ruska letala lani spomladi najel od irske družbe CityJet. Zaradi nenehnih tehničnih težav jih že nadomešča z bolj zanesljivimi letali canadair.

Adria bi prešla na ruska letala

Kljub temu, da ruska letala ne uživajo ugleda pri zahodnih letalskih prevoznikih, po vsem svetu pa jih neuradno leti zgolj dobrih 130, si Rusi obetajo prodor na evropski trg. Pri tem jim bo pomagal nemški sklad 4K Invest, lastnik Adrie Airways.

Holger Kowarsch, prvi mož Adrie Airways, ki ji zaradi pomanjkanja kapitala in slabega finančnega stanja grozita izguba licence za letenje in prizemljitev letal, je pred dnevi oznanil skorajšnji nakup oziroma dolgoročni najem 15 letal superjet 100.

Holger Kowarsch, glavni izvršni direktor Adrie Airways Foto: Adria Airways "V zadnjih dveh letih smo analizirali tip letala suhoj superjet 100 ter ugotovili, da vse tehnične in operativne značilnosti tega letala odlično ustrezajo našim strateškim ciljem," je dejal Kowarsch.

Prva letala bodo predvidoma na Brnik prišla že v začetku naslednjega leta. Ali gre za povsem nova letala ali pa jim bo Suhoj morda po dodatno znižani ceni dobavil letala, ki jih nameravajo vrniti druge letalske družbe, pri Adrii še preverjamo.

Preden bi lahko Adria opravila prve polete z ruskimi letali, bi ta morala prestati tudi preverjanje slovenske agencije za civilno letalstvo, ki skrbi za varnost potnikov. Ta proces bi se lahko zavlekel pozno v drugo polovico prihodnjega leta.

Adria sicer polete trenutno opravlja s tremi letali airbus A319, osmimi letali bombardier CRJ900, tremi letali bombardier CRJ700ER in šestimi letali letal saab 2000.

Da se dogovarjajo o zamenjavi svojih regionalnih letal in prehodu z letal družbe Bombardier na omenjeni ruski tip letala, smo na Siol.net poročali že sredi lanskega leta.

Kako v kratkem času do več dobička

Toda v ozadju napovedane prenove Adriine flote je v resnici nov načrt, kako v razmeroma kratkem času priti do dodatnih prihodkov in hkrati znižati stroške poslovanja. Z novimi ruskimi letali bo namreč letela Adria, obstoječa letala airbus in bombardier pa naj bi skupaj s posadko oddali v najem zahodnim letalskim družbam, kot so Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss in Luxair.

Letalo bombardier CRJ 900 Foto: Klemen Korenjak Nemci, ki jim v dveh letih ni uspelo preobrniti poslovanja Adrie, izguba pa se še povečuje, so sicer vpeljali tudi druge ukrepe za povečanje prihodkov, na primer prodajo več vozovnic, kot je sedežev na letalu. Toda to je prineslo tudi veliko negodovanja med potniki.

Našega nacionalnega letalskega prevoznika v zadnjih mesecih zaradi pomanjkanja pilotov bremenijo tudi številne zamude in odpovedi poletov, ki so jih deloma rešili šele z ukinitvijo nekaterih linij.

Ruska letala bi vzdrževali na Brniku

Glede na izkušnje v Mehiki in Belgiji pa se utemeljeno zastavlja vprašanje, ali bodo slovenski potniki po prihodu ruskih letal znova trpeli večurne zamude in odpovedi poletov.

Za Adrio pa bi se lahko njihov dolgoročni najem izkazal za zgrešeno poslovno potezo, saj bi začetni prihranek, podoben kot pri Interjetu, pobrali stroški vzdrževanja, čakanje na rezervne dele ter iskanje rešitev za izpadle polete.

Notranjost letala Suhoj Superjet 100 Foto: Wikimedia Commons Tega tveganja se očitno zavedajo tudi na Adrii. Z Rusi so poleg pisma o nameri za dobavo letal podpisali tudi memorandum o ustanovitvi organizacije za vzdrževanje in popravila letal superjet 100 na ljubljanskem letališču.

"Ta servisna platforma bo zagotovila operativno zanesljivost teh zrakoplovov v Evropi," je pojasnil predsednik uprave Suhoja Aleksander Rubcov.

Pojasnila Adrie bomo objavili, ko jih prejmemo.