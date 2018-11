Adria Airways v dolgoročni najem 15 Suhojevih letal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjih dveh letih smo analizirali tip letala Suhoj superjet 100 ter ugotovili, da vse tehnične in operativne značilnosti tega letala odlično ustrezajo našim strateškim ciljem," je dejal Holger Kowarsch.

Adria Airways in ruska družba za proizvodnjo civilnih letal Suhoj sta podpisali pismo o nameri za dolgoročni najem 15 Suhojevih letal superjet 100. Prva naj bi Adrii dobavili v začetku prihodnjega leta. Družbi sta podpisali tudi memorandum o soglasju o ustanovitvi organizacije za vzdrževanje in popravila teh modelov letal na ljubljanskem letališču.

Predsednik uprave Suhoja Aleksander Rubcov, direktor Adrie Airways Holger Kowarsch in generalni direktor podjetja AA Aviation, prek katerega si Adrio lasti nemška družba 4K Invest, Martin Vorderwülbecke so podpis sporazumov označili kot odprtje novega poglavja za strateške odnose med pogodbenicami.

"Sodelovanje z družbo Suhoj nam je v veliko zadovoljstvo, saj bo ta v celoti podpirala razvojno strategijo Adrie Airways. V zadnjih dveh letih smo analizirali tip letala Suhoj superjet 100 ter ugotovili, da vse tehnične in operativne značilnosti tega letala odlično ustrezajo našim strateškim ciljem," je dejal Kowarsch. Z uporabo teh letal bi po njegovih navedbah lahko omogočili večjo kapaciteto na letalih CRJ in Airbus za storitev zakupa letala s posadko.

Rubcov pa je poudaril, da se zavedajo, da mora biti podpora za te modele letal pri vstopu na evropski trg organizirana temeljito in profesionalno. "Skupaj z Adrio Airways bomo na ljubljanskem letališču ustvarili skupno vzdrževalno in servisno organizacijo za ta letala. Ta servisna platforma bo zagotovila operativno zanesljivost teh zrakoplovov v Evropi," je dodal.

Adria Airways polete trenutno opravlja s tremi letali Airbus A319, osmimi letali Bombardier CRJ900, tremi letali Bombardier CRJ700ER in šestimi letali letal Saab 2000.

Rusko regionalno letalo v uporabi 10 let

Suhojevo letalo superjet 100 lahko sprejme od 87 do 108 potnikov. Letalo so začeli razvijati pred 18 leti, pomagal jim je ameriški Boeing, prvi polet pa opravili leta 2008. Boeing je Suhoju svetoval pri razvoju, izdelavi, marketingu, certifikaciji in podpori.

Slabih 30 metrov dolgo letalo poganjata dva motorja, največji doseg letala pa znaša 4.500 kilometrov.

Kot prvi evropski letalski prevoznik je Suhojevo letalo uporabljal irski prevoznik CityJet, ta letala pa najemajo tudi pri družbi Brussels Airlines. Letalo superjet 100 je lani praznoval desetletnico svoje aktivne uporabe v letalski industriji.

