Eden največjih tovornih podvigov letališča v Zagrebu #foto

Znani cirkus Cirque du Soleil je v Zagreb pripotoval s 310 tonami opreme, ki so jih tja pripeljali s 40 tovornjaki oziroma vlačilci. Po predstavi v Areni Zagreb so potrebovali prevoz celotne opreme v Riad, glavno mesto Savdske Arabije.

Do Zagreba s 40 tovornjaki, najprej z boeingi

Od tam so v Zagreb tudi prileteli tovorni boeingi 747-400F, ki so last letalske družbe Saudi Arabian Airlines. Pri vodstvu zagrebškega letališča so ocenili, da so imeli pri izboru baze za prevoz precej konkurence v okoliških letališčih in da gre po omenjene tovornemu prevozu z Antonovim znamenitim letalom mriya za največji logistični podvig osrednjega hrvaškega mednarodnega letališča.

Boeing 747-400 F je tovorna izpeljanka priljubljenega potniškega letala. Prepelje lahko 124 ton tovora, največja vzletna masa letala pa znaša skoraj 400 ton. Kot je razvidno s fotografij, se sprednji del letala odpre in omogoči neposredno nalaganje do 12 metrov dolgih palet ali zabojnikov na talna motorna vodila. Dodatna odprtina za nalaganje tovora je tudi na stranskem delu letala.

Foto: Josip Škof, Letališče Zagreb

