Do Londona poleti 19 direktnih poletov, v Španijo niti eden

Britanski letalski prevoznik British Airways je napovedal, da bo poleti vzpostavil povezavo med londonskim letališčem Heathrow in Ljubljano. Z dodanima dvema poletoma jih bo poleti med Londonom in Ljubljano tedensko 19, medtem ko poletov do jugozahodne Evrope sploh ni. Fraport, ki upravlja ljubljansko letališče, kljub temu v novi povezavi z Londonom vidi veliko dodano vrednost.

British Airways bo z letali airbus A319 med 15. julijem in 2. septembrom povezoval obe prestolnici ob ponedeljkih in petkih, s tem pa bodo že tretji letalski prevoznik, katerega letala letijo med Londonom in Ljubljano.

EasyJet opravlja polete na brniško letališče z letališč Stansted in Gatwick, Wizz Air pa z letališča Luton. Lani je sicer med Ljubljano in Londonom poletelo 239.727 potnikov.

EasyJet bo poleti vsak dan zagotavljal najmanj eno povezavo, skupno 17, Wizz Air štiri in British Airways tri. Skupaj bodo imeli potniki na izbiro 19 možnosti za polet v London ali Ljubljano. Foto: Pixabay

Po pregledu povezav v obdobju, ko se bo nizkocenovnima prevoznikoma pridružil še British Airways, lahko ugotovimo, da EasyJet povezavo med Londonom in Ljubljano omogoča vsaj enkrat dnevno, vsak dan v tednu, skupaj 13 poletov. Wizz Air med prestolnicama leti štirikrat tedensko. Skupaj je to 17 poletov, z dodanima dvema poletoma, ki ju bo do londonskega Heathrowa omogočil British Airways, je to 19 povezav tedensko med Ljubljano in Londonom.

S Španijo in Portugalsko ni niti ene direktne povezave

In medtem ko je to že tretji prevoznik, ki bo letel na tej razdalji, Ljubljana s Pirenejskim polotokom, torej s Španijo in Portugalsko, nima niti ene povezave. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana trenutno potnikom ponuja 32 rednih linij desetih različnih letalskih prevoznikov, največje pomanjkanje pa je prav pri povezavah z jugozahodno Evropo.

Po besedah Janeza Krašnje, vodje službe letaliških storitev pri Fraportu, je za vzpostavitev povezave ključno povpraševanje po destinaciji. To po njihovih podatkih ni dovolj veliko, da bi se prevozniki odločili za vzpostavitev direktnih povezav z ljubljanskega letališča.

Ob tem je treba poudariti, da so poleti z vmesnimi postanki po Evropi, ki so sicer mogoči tudi iz Ljubljane, precej dražji. Poleti iz Ljubljane v Barcelono so več kot dvakrat dražji od poletov z drugih bližnjih letališč, na primer iz Benetk in Zagreba. Poletov z bližnjih letališč, za katere se zaradi ugodnejše ponudbe večinoma odločajo slovenski turisti, Fraport ne zajema v svoje podatke o povpraševanju po destinaciji.

Na zemljevidu so prikazane povezave, ki so vzpostavljene z ljubljanskega letališča. Največje pomanjkanje povezav je dobro vidno na Pirenejskem polotoku. Foto: Spletna stran Fraport Slovenija

"Nova povezava z Londonom velika dodana vrednost"

Na vprašanje, ali je nova povezava z Londonom smiselna in potrebna, so nam pri Fraportu odgovorili, da nanjo ne smemo gledati zgolj kot na še en polet do Londona. "Velika dodana vrednost je, ker British Airways leti na letališče Heathrow. To je eno najpomembnejših svetovnih vozlišč, od koder so odlične povezave po vsem svetu," so pojasnili.

Fraport vidi veliko dodano vrednost v povezavi z letališčem Heathrow, ki jo bo zagotavljala zaupanja vredna družba British Airways. Foto: Reuters Dodajajo, da je British Airways ena najbolj zaupanja vrednih znamk na področju letalskih prevozov. Prepričani so, da bo njihovo letenje v Slovenijo dodatno vplivalo na prepoznavnost naše države kot turistične destinacije na angleškem trgu, kar se bo po njihovih pričakovanjih odrazilo na še večjem dotoku angleških turistov v Slovenijo.

Slovenija edina v EU brez Ryanaira

Slovenija je edina država v Evropski uniji, kjer ne posluje irski letalski prevoznik Ryanair. Zanje še vedno nismo dovolj zanimiva destinacija, imamo pa zato dva druga nizkocenovna prevoznika. "Ljubljansko letališče je tisto, ki v regiji najbolj raste, tudi v primerjavi s tistimi letališči, ki Ryanair imajo," zagotavlja Krašnja.

Fraport najbolj zanimajo severna Nemčija, Skandinavija in Pirenejski polotok

Kot so nam povedali pri Fraportu, se nenehno dogovarjajo s številnimi letalskimi prevozniki, ki jih nagovarjajo k vzpostavitvi novih linij z ljubljanskega letališča.

"Med dejavniki, ki jih letalske družbe upoštevajo pri odločanju o vzpostavitvah novih linij, je med pomembnejšimi vsekakor ocena o dobičkonosnosti njihovih poletov v Slovenijo. Veliko prevoznikov namreč še zmeraj Slovenijo vidi kot destinacijo, katere prepoznavnost v tujini še ni dovolj velika, da bi ustvarjala zadostno potniško povpraševanje," so nam pojasnili.

Destinacije, ki se jim zdijo najbolj potrebne in do katerih si želijo vzpostaviti povezave, so sicer severna Nemčija, Skandinavija in že omenjeni Pirenejski polotok.

Lansko rekordno število potnikov letos presegli že konec novembra

Letošnje leto bo za Fraport Slovenija znova rekordno po številu potnikov na ljubljanskem letališču, so zapisali na spletni strani. 25. novembra so namreč presegli skupno število potnikov, ki so lani obiskali letališče.

Lani so imeli v vsem letu 1.683.071 potnikov v javnem prometu in s tem presegli rekord iz leta 2008. 25. novembra so presegli lansko število potnikov, saj jih je vključno s tem dnem obiskalo 1.683.188 potnikov.

"Prometa bo v vsem letošnjem letu okoli 8,5 odstotka več kot lani, saj do konca leta pričakujemo še okoli 140 tisoč potnikov. Nov rekord bo tako znašal dobrih 1,8 milijona potnikov, kar je bila tudi naša napoved v začetku leta," še sporočajo iz Fraporta.

Vključno s 25. novembrom je Letališče Jožeta Pučnika obiskalo 1.683.188 potnikov. Foto: STA