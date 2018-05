Zakaj iz Ljubljane ne moremo leteti v Španijo? #video

Potniki, ki bi se iz Slovenije radi odpravili v Španijo in na Portugalsko, opažajo, da direktnih povezav s slovenskih letališč ni. "Ključno je povpraševanje po destinaciji," o vzpostavitvi direktnih povezav z Barcelono odgovarjajo pri Fraportu, ki upravlja ljubljansko letališče. Obstajajo sicer povezave s postanki, ki pa potnikom lahko vzamejo tudi trikrat več časa in denarja. "Ogromne prednosti se skrivajo v direktnem letu, ni skritih stroškov s prtljago in dodatnimi prevozi," pravijo iz turistične agencije Palma.

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je osrednje slovensko mednarodno letališče. Trenutno popotnikom ponuja 32 rednih linij, s katerimi operira 10 različnih letalskih prevoznikov. Kljub temu pa ob pogledu na zemljevid obstoječih destinacij hitro opazimo pomanjkanje povezav do Jugozahodne Evrope.

Na fotografiji so označene destinacije, s katerimi ima Letališče Jožeta Pučnika vzpostavljene direktne povezave. Z rdečo je obkrožen jugozahodni del Evrope, kjer povezav skoraj ni. Foto: Spletna stran Fraport Slovenija

Janez Krašnja, vodja službe letaliških storitev pri Fraportu, ki je lastnica infrastrukture letališča na Brniku, pravi, da je za vzpostavitev direktnih povezav do določenega mesta ključno povpraševanje po destinaciji.

Turistična agencija pravi eno ...

Turistične agencije smo vprašali, po katerih destinacijah Slovenci najbolj povprašujejo. Agencija Palma odgovarja, da se njihovi potniki najbolj zanimajo za potovanja po Grčiji, Španiji, Turčiji, Egiptu, Maroku, Cipru in Sredozemlju.

... pri Fraportu pa drugo

Nekoliko drugačne podatke so zabeležili na Letališču Jožeta Pučnika, kjer je bilo povpraševanje za Španijo v letu 2016 manjše kot v letu 2015. "Podatkov za 2017 še nimamo v celoti, vendar kaže na to, da zanimanje za Španijo vendarle ni tako visoko, da bi se prevozniki odločili za vzpostavitev direktnih linij z ljubljanskega letališča," nam je povedal Krašnja.

Pojasnil je, da v te številke povpraševanja niso vključeni potniki, ki so v Španijo leteli s sosednjih letališč: "Zavedamo se, da slovenski potniki za svoje letenje v Španijo izkoriščajo tudi sosednja letališča," pravi.

Iz Ljubljane do Barcelone s postankom po Evropi

Pobrskali smo po spletnih straneh, ki potnikom nudijo iskanje letalskih povezav. Rezultati kažejo, da so med Ljubljano in Barcelono številne letalske povezave, vendar pa imajo ti leti enega ali več postankov, razpršenih po vsej Evropi.

"Potniki si želijo direktnih letov"

"Seveda, veliko naših potnikov povprašuje po direktnih letih z letališča iz Ljubljane. Veliko je takšnih, ki so že poskušali potovati z okoliških letališč in so s presedanji ter dolgimi čakanji na letališču izgubili ogromno svojega časa," sporočajo iz agencije Palma in dodajajo, da takšni potniki še bolj cenijo odhod iz Slovenije, zato so direktne in optimalne povezave zelo dobrodošle.

"Ogromne prednosti se skrivajo v direktnem letu, ni skritih stroškov s prtljago in dodatnimi prevozi," še dodajajo iz turistične agencije.

Turistične agencije z Brnika organizirajo čarterske polete, kjer v visoki sezoni tedensko, brez tveganj, da bo letalo prazno, omogočajo direktne povezave na več deset lokacij po Evropi in okolici. Med drugim v Španijo, Grčijo, Egipt, Ciper, Turčijo, Albanijo, Tunizijo ...

Vendar pa so trenutne možnosti za potnike, ki si morda želijo preživeti počitnice na španski obali, omejene. Slovenski turisti se tako pogosto poslužujejo letov z bližnjih letališč, ki ponujajo bistveno širšo in večkrat tudi ugodnejšo ponudbo.

Iz Ljubljane 440, iz Benetk pa 180 evrov

Da ponazorimo, kako velike so razlike v ceni, smo naredili primerjavo cen leta v Barcelono iz Ljubljane, Benetk in Zagreba. Prek spletne strani Skyscanner (spletna stran, ki pomaga pri iskanju najboljše povezave in cene letov) smo preverili povratne lete v Barcelono iz omenjenih treh mest za naključna datuma 31. maj do 2. junij.

Najboljša letalska povezava v Barcelono iz Ljubljane je v času našega preverjanja stala 440 evrov, s tem da je treba prestopiti v Zürichu, Švici. Skupni čas potovanja (s postankom) traja 5 ur in 25 minut. Skyscanner nam ponudi tudi najcenejšo opcijo leta, kjer bomo za 260 evrov v Barcelono prispeli v povprečno 17 urah.

Najboljša (razmerje med ceno in časom potovanja) povezava v Barcelono iz Benetk je v času našega preverjanja stala 140 evrov, hkrati je to tudi najcenejša ponudba. Let traja 1 uro in 50 minut.

Seveda je pri tem treba upoštevati, da bomo morali še priti do Bentk. Turisti in popotniki se v Benetke odpravijo z avtobusom, vlakom ali prek prevozov s kombijem.

Glede na spletne portale z nasveti o potovanjih se ljudje pogosto odločajo za GoOpti, ki za približno triurno vožnjo iz Ljubljane do Benetk računa povprečno 20 evrov. Cena prevoza za obe smeri je torej okoli 40 evrov, skupaj z letalsko vozovnico 180 evrov. Kar je še vedno ceneje kot najcenejša povezava iz Ljubljane.

Podobno je tudi z letalsko povezavo v Barcelono iz Zagreba. V času našega preverjanja je najboljša vozovnica stala 216 evrov, let pa bi v tem primeru trajal 2 uri in 3 minute. Najcenjša vozovnica stane 202 evra, let pa traja 3 ure in 28 minut. S prevozom GoOpti bi v Zagreb prispeli v približno dveh urah, zanj pa bi plačali (v času našega preverjanja) 48 evrov. Letalska vozovnica in prevoz do letališča v Zagrebu nas skupaj staneta 264 evrov.

Povezava Ljubljana-Barcelona je bila vzpostavljena že trikrat

Iz Fraporta Slovenija so nam pojasnili, da se za destinacije ne odloča skrbnik letališča, temveč posamezne letalske družbe. "Gre za splet dejavnikov, ki se morajo poklopiti, da se letalski prevoznik odloči za neko destinacijo," pravi Krašnja.

"Gre za razmerje med povprečno ceno letalske vozovnice in številom potnikov. Tudi precej polna letala ne pomenijo rentabilnosti, če je cena letalske vozovnice precej nizka," še dodaja Krašnja.

[video: 68003 / Na vprašanja o letalskih povezavah iz Slovenije nam je odgovoril vodja letaliških storitev Janez Krašnja.] Na vprašanja o letalskih povezavah iz Slovenije nam je odgovoril vodja letaliških storitev Janez Krašnja.

"Povezava med Ljubljano in Barcelono je bila že trikrat vzpostavljena," pojasnjuje Krašnja: "Najprej Clicker, potem Vueling, nazadnje tudi Adria. Žal nobenemu od teh prevoznikov linije ni uspelo vzdrževati, saj število potnikov ni bilo zadovoljivo."

"Turizem je smer, ki bo v Sloveniji najbolj prispevala h gospodarski rasti"

Čeprav je Slovenija edina država v Evropski uniji, ki nima letalskega prevoznika Ryanair, ima zato dva druga nizkocenovna prevoznika. "Ljubljansko letališče je tisto, ki v regiji najbolj raste, tudi v primerjavi s tistimi letališči, ki Ryanair imajo," zagotavlja Krašnja. "Naši pogovori z letalskimi prevozniki so intenzivni in stalni," še dodaja.

"Prav povpraševanje je tisto, ki letalsko družbo prepriča o vzpostavitvi povezave," pojasnjuje Krašnja. "Prepoznavnost pa je tista, ki potnike usmerja v določeno mesto."

"Ne predstavljamo si, da bo Slovenija čez noč postala tako popularna kot nekatere druge evropske prestolnice, vendar bi sčasoma vendarle lahko pripeljala še večje število potnikov," še pravi Krašnja in dodaja, da je turizem smer, ki bo v Sloveniji najbolj prispevala h gospodarski rasti.