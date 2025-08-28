Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
13.31

Slovenija srečanje diplomati Tanja Fajon

Četrtek, 28. 8. 2025, 13.31

1 ura, 10 minut

Fajon: Evropa bo za preobrazbo v relevantno silo morala premostiti delitve

St. M., STA

Tanja Fajon | "Lahko rečemo, da živimo v času, ko novih skupnih pravil ni, stara pa ne veljajo več," je dodala ministrica Tanja Fajon in izpostavila propad klasičnega multilateralizma, krhanje zavez in vse bolj transakcijske odnose. | Foto STA

"Lahko rečemo, da živimo v času, ko novih skupnih pravil ni, stara pa ne veljajo več," je dodala ministrica Tanja Fajon in izpostavila propad klasičnega multilateralizma, krhanje zavez in vse bolj transakcijske odnose.

Foto: STA

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v nagovoru diplomatom opozorila na spreminjajoča se razmerja sil v svetu, v katerem je edina stalnica nestalnost, in izpostavila šibko vlogo EU. Ta se iz opazovalke lahko preobrazi v relevantno silo, a bo morala premostiti delitve, je menila in dodala, da Slovenija deluje kot država, ki povezuje in je načelna.

Fajon je na letnem posvetu slovenske diplomacije v Ljubljani poudarila, da spreminjanje razmerja sil v svetu povzroča negativne posledice, s katerimi se ukvarjamo prepočasi, neenotno ter zato neverodostojno in neučinkovito.

"Kot da stojimo na mestu, ko veliko vlagamo za premajhen rezultat in smo lahko prepričani le o tem, da je edina stalnica pravzaprav nestalnost," je dejala.

"Lahko rečemo, da živimo v času, ko novih skupnih pravil ni, stara pa ne veljajo več," je dodala in izpostavila propad klasičnega multilateralizma, krhanje zavez in vse bolj transakcijske odnose.

Evropa – zaspana stara dama

Evropa je bila v tem procesu po njenih besedah predolgo opazovalka. "Več kot govorimo o nujnosti krepitve strateške suverenosti in avtonomije EU, manj je te dejansko opaziti," je dejala.

Evropska unija bi po njenih besedah morala okrepiti napore tako za nadaljnjo krepitev gospodarske moči kot za krepitev tehnološke, energetske, vojaške in politične vloge v svetu.

Tanja Fajon
Izpostavila je tudi pomen enotne zunanje politike in obžalovala dvojne standarde. "EU, ki je vedno veljala za branik evropskega prava, se ne more več poenotiti niti o tako osnovnih stvareh, kot je genocid," je dejala. Prepočasen je po njenem prepričanju tudi širitveni proces EU.

"Evropska unija ima nedvomno priložnost za preobrazbo v globalno relevantno silo. Veliko vprašanje pa je, ali jo bo zaradi svoje nenehne notranje razdeljenosti znala in zmogla izkoristiti," je menila.

Majhnost ni nujno šibkost

Slovenija se je po njenem prepričanju v EU utrdila kot "glas razuma, ki zna poslušati in hkrati zagovarjati jasna stališča; kot država, ki ne poglablja razdeljenosti, ampak povezuje".

Medtem ko je v Evropski uniji Slovenijo predstavila kot graditeljico mostov, jo je Fajon v Varnostnem svetu Združenih narodov opisala kot glas načelnosti, na Zahodnem Balkanu pa kot verodostojnega partnerja.

Naša majhnost nam "daje kredibilnost, da lahko govorimo takrat, ko veliki molčijo, in povezujemo tam, kjer veliki tekmujejo. Biti glas zaupanja in vztrajnosti – to je prostor za Slovenijo," je dejala zunanja ministrica in nanizala dosežke zunanje politike v letošnjem letu.

Izpostavila je ukrepanje glede Bližnjega vzhoda. "Taka dejanja, vključno s priznanjem Palestine, niso simbolni ukrep, ampak z njimi postavljamo ogledalo evropski in mednarodni skupnosti," je dejala.

Več kot le Palestina in Ukrajina

Zavrnila je očitke, da se zunanja politika ukvarja samo s Palestino in Ukrajino, poudarila pa pomen prioritet, ki jih med drugim narekujeta geopolitični položaj in vpetost v regionalne povezave.

Diplomate je ob koncu pozvala, naj bodo pripravljeni na svet "več redov", kjer različni akterji vzpostavljajo lastne norme in zaveznike.

