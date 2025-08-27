Danska zaradi poskusov vmešavanja na Grenlandiji na pogovor poklicala diplomata ZDA

Danska je danes zaradi poskusov vmešavanja ZDA na Grenlandiji danes na pogovor poklicala začasnega ameriškega odpravnika poslov v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za to se je odločila potem, ko je o poskusih vmešavanja poročala danska javna televizija DR.

Po navedbah televizije DR so na danskem avtonomnem ozemlju nedavno opazili najmanj tri ameriške uradnike, ki so blizu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ko so skušali pridobiti informacije o vprašanjih, zaradi katerih je v preteklosti prišlo do napetosti med Dansko in Grenlandijo. Med drugim jih je zanimal prisilen odvzem grenlandskih otrok in škandal s prisilno kontracepcijo.

"Zavedamo se, da so tuji dejavniki še vedno zainteresirani za Grenlandijo in njen položaj v kraljevini Danski. Zato ni presenetljivo, če bomo v prihodnosti doživljali zunanje poskuse vplivanja na prihodnost kraljevine," je za AFP povedal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in poudaril, da je vsak poskus vmešavanja v danske notranje zadeve nesprejemljiv. Dodal je, da je zunanje ministrstvo prosil, naj na pogovor pokliče začasnega ameriškega odpravnika poslov.

Trump je že leta 2019 med svojim prvim predsedniškim mandatom izrazil interes za nakup Grenlandije, po letošnji vrnitvi v Belo hišo pa je večkrat zagrozil, da bo v imenu nacionalne varnosti priključil ta z naravnimi viri bogat arktični otok, kar pričakovano zavračajo tako na Grenlandiji kot na Danskem.