Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
27. 8. 2025,
11.12

Osveženo pred

1 ura, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
diplomati Danska Donald Trump ZDA Grenlandija

Sreda, 27. 8. 2025, 11.12

1 ura, 5 minut

Danska zaradi poskusov vmešavanja na Grenlandiji na pogovor poklicala diplomata ZDA

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Grenlandija, Trump | "Zavedamo se, da so tuji dejavniki še vedno zainteresirani za Grenlandijo in njen položaj v kraljevini Danski. Zato ni presenetljivo, če bomo v prihodnosti doživljali zunanje poskuse vplivanja na prihodnost kraljevine," je za AFP povedal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen. | Foto Guliverimage

"Zavedamo se, da so tuji dejavniki še vedno zainteresirani za Grenlandijo in njen položaj v kraljevini Danski. Zato ni presenetljivo, če bomo v prihodnosti doživljali zunanje poskuse vplivanja na prihodnost kraljevine," je za AFP povedal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen.

Foto: Guliverimage

Danska je danes zaradi poskusov vmešavanja ZDA na Grenlandiji danes na pogovor poklicala začasnega ameriškega odpravnika poslov v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za to se je odločila potem, ko je o poskusih vmešavanja poročala danska javna televizija DR.

Po navedbah televizije DR so na danskem avtonomnem ozemlju nedavno opazili najmanj tri ameriške uradnike, ki so blizu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ko so skušali pridobiti informacije o vprašanjih, zaradi katerih je v preteklosti prišlo do napetosti med Dansko in Grenlandijo. Med drugim jih je zanimal prisilen odvzem grenlandskih otrok in škandal s prisilno kontracepcijo.

Jens-Frederik Nielsen in Mette Frederiksen
Novice Grenlandski premier pravi, da otok ni na prodaj

"Zavedamo se, da so tuji dejavniki še vedno zainteresirani za Grenlandijo in njen položaj v kraljevini Danski. Zato ni presenetljivo, če bomo v prihodnosti doživljali zunanje poskuse vplivanja na prihodnost kraljevine," je za AFP povedal danski zunanji minister Lars Lokke Rasmussen in poudaril, da je vsak poskus vmešavanja v danske notranje zadeve nesprejemljiv. Dodal je, da je zunanje ministrstvo prosil, naj na pogovor pokliče začasnega ameriškega odpravnika poslov.

Trump je že leta 2019 med svojim prvim predsedniškim mandatom izrazil interes za nakup Grenlandije, po letošnji vrnitvi v Belo hišo pa je večkrat zagrozil, da bo v imenu nacionalne varnosti priključil ta z naravnimi viri bogat arktični otok, kar pričakovano zavračajo tako na Grenlandiji kot na Danskem.

priključitewv Grenlandije rušilec vojaška ladja
Novice ZDA Grenlandijo priključile severnoameriškemu poveljstvu
Macron na Grenlandiji
Novice Macron obsodil Trumpove ozemeljske težnje: Tega zavezniki ne počnejo
Grenlandija
Novice Kitajski naskok na Grenlandijo pred Trumpovim nosom? To je za zdaj znano.
Donald Trump
Novice Časnik Wall Street razkriva: Trump ukazal vohunjenje po Grenlandiji
Mette Frederiksen
Novice Danska premierka na obisku Grenlandijo poziva k enotnosti
Donald Trump
Novice Trump ne izključuje vojaške sile za prisvojitev Grenlandije
diplomati Danska Donald Trump ZDA Grenlandija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.