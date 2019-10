Ermenčeva umaknila predlog za pregon brigadirja Škerbinca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Načelnica generalštaba Slovenske vojske Alenka Ermenc je 10. septembra s pisno izjavo umaknila predlog za kazenski pregon zoper brigadirja Miho Škerbinca, so sporočili z ministrstva za obrambo. Za umik se je odločila "po tehtnem premisleku, saj je menila, da bo to pripomoglo k dvigu ravni organizacijske kulture in izboljšanju medsebojnih odnosov".