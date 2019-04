Nočno streljanje na Počku: Škerbinc na razgovoru pri Ermenčevi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že tako zdesetkana in komajda operativna slovenska vojska je ostala še brez poveljnika Mihe Škerbinca. Kaj je razlog za njegovo razrešitev, odgovorni nočejo pojasniti. Načelnica generalštaba Alenka Ermenc že nekaj dni molči, prav tako se je v molk zavil tudi obrambni minister Karl Erjavec. Pojasnil za zdaj ne daje niti Škerbinc, ki vztraja, da pri svojem delu ni kršil nobenega ukaza.

Na centralnem vojaškem poligonu na Počku se že od vstopa v Zvezo Nato urijo tudi pripadniki naših zaveznikov, so poročali na Planetu. "Če minister da usmeritve, da se v nočnem času ne bo streljalo z najtežjimi kalibri, je vojska tam zato, da spoštuje te usmeritve, ki so bile sprejete tudi v okviru sklepov vlade," je poudaril obrambni minister Karl Erjavec.

A ravno vlada Marjana Šarca na čelu z Erjavcem kot obrambnim ministrom je samo za letošnje leto podpisala izvedbo 43 mednarodnih vojaških vaj. Dogovorili so se celo za minometno taktično vajo, ki je februarja kar dva tedna ponoči prebujala prebivalce Postojne.

Škerbinc vztraja, da ni kršil nobenega ukaza

"Minister Erjavec bo moral pojasniti svojo odločitev. Mislim pa, da je bil to predlog načelnice generalštaba," je dejal premier Šarec. Zaplet naj bi po poročanju Planeta zdaj poskusila rešiti generalmajorka Alenka Ermenc, ki je na obrambno ministrstvo danes na razgovor poklicala razrešenega brigadirja Miho Škerbinca. Ta namreč še vedno vztraja, da ni kršil nobenega ukaza.

Domačini med vojaškimi vajami na Počku ne morejo do svojih zemljišč.

V kabinetu Ermenčeve uradnih pojasnil o zadevi medtem še vedno ne dajejo. Predsednik parlamentarnega odbora za obrambo Samo Bevk, ki je kmalu po spornem streljanju skupaj z Erjavcem obiskal vojaški poligon, je za Planet povedal, da se po načrtu na vadišču lahko strelja tudi ponoči: "Po vseh predpisih, ki so za izvajanje vojaških vaj, se lahko strelja tudi ponoči. Če pa obstaja kak konflikt, bi se jaz kot poveljnik odločil tako, da bi streljal prej, ne pa sredi noči."

Bevk: Lahko se strelja tudi ponoči

Vojaški poligon na Počku je za domačine prava nočna mora. Čeprav je občina že decembra lani odstopila od dogovora, sklenjenega z obrambnim ministrstvom pred 15 leti, vojaške vaje tam še vedno izvajajo. To lastnikom onemogoča dostop do zemljišč, moteč pa je tudi hrup. Prav tako se domačini bojijo, da vojaške vaje onesnažujejo vodno zajetje. Zaradi aktivnosti na Počku je zaprt tudi zračni prostor nad Postojno, so poročali na Planetu.