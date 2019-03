Postojnska občina zaradi vaj na Počku protestira pri Morsu

Kot so povedali na postojnski občini, so od obrambnega ministrstva pričakovali, da bo upoštevalo njihovo mnenje in mnenje občanov, ki bi si želeli prekinitev streljanja s težkim orožjem.

Občina: Na drugi strani smo naleteli na gluha ušesa

"Na žalost je ostalo le pri našem upanju in nerazumevanju ter gluhih ušesih na drugi strani. Razumemo, da so bile vaje napovedane že pred časom in da ima slovenska vojska z Natom za letošnje leto že pripravljen načrt usposabljanj. Pa vendar menimo, da se da načrte prilagoditi, če že ne drugače, vsaj glede časa izvajanja vaj, ki so se te dni zavlekle pozno v noč. Razumemo naše občane in se strinjamo z njimi, da so te vaje popolnoma neprimerne za naše območje in pri tem bomo vztrajali," pravijo na postojnski občini.

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se v teh dneh usposabljajo usmerjevalci združenega ognja iz enot Slovenske vojske in sedmih zavezniških tujih oboroženih sil v okviru mednarodnega šesttedenskega tečaja. Foto: STA

Napovedali so, da bodo še naprej reševali omenjeno problematiko, hkrati pa se intenzivno trudijo zakonsko zaščititi njihove vodne vire, na katere vadišče neposredno vpliva. Pri tem upajo, da bodo vsaj po tej poti prišli do zaprtja vadišča na Počku.

Župan bo Erjavca pozval, naj prenoči v eni od vasi pri Počku

Pot prek obrambnega ministrstva je namreč po oceni postojnske občine več kot očitno nemogoča, saj ministrstvo ne kaže nobenega razumevanja za njihove razmere. Podpore nimajo niti pri ministru za obrambo Karlu Erjavcu, na vse proteste in dejanja občine pa se ni odzval niti vrhovni poveljnik oboroženih sil predsednik države Borut Pahor, so opozorili.

Po poročanju Radia 94 je postojnski župan Igor Marentič napovedal, da bo Erjavca ob prvi priložnosti pozval k prenočitvi v eno izmed vasi ob Počku in se tako na lastna ušesa prepriča, kako pozno v noč deluje bobnenje nekaj sto metrov od hiš.

Na februarski seji občinskega sveta v Postojni so svetniki sprejeli sklep, da se nemudoma ukine vadišče na območju postojnske občine ter da se odpovedo tudi vse že napovedane in predvidene vaje. Od župana Marentiča so zahtevali, naj vodi pogajanja z obrambnim ministrstvom o tej problematiki in vztraja pri zaprtju.