Iran, Rusija in Kitajska s skupnimi vojaškimi vajami

Trojica držav, ki je v preteklosti že izvedla podobne skupne vaje, naj bi jih tokrat začela v torek v pristanišču Čabahar, ki leži na jugovzhodu Irana ob Omanskem zalivu, navaja AFP, ki se sklicuje na agencijo Tasnim.

V vajah, katerih trajanja niso navedli, naj bi sodelovale "vojaške ladje, bojna in podporna plovila kitajskih in ruskih pomorskih sil ter vojaške ladje iranske vojske in revolucionarne garde". Njihov cilj je "okrepiti varnost v regiji in razširiti večstransko sodelovanje med sodelujočimi državami", še navaja iranski vir.

Rusko obrambno ministrstvo pa je v izjavi sporočilo, da bodo Moskvo zastopali dve korveti in tanker iz Pacifiške flote. Kot je še sporočilo, bodo posadke opravljale naloge osvoboditve zajetih ladij, iskanja in reševanja na morju ter izvajale artilerijsko streljanje na morske in zračne cilje.

Kot opazovalci naj bi se vaj udeležili Azerbajdžan, Južna Afrika, Oman, Kazahstan, Pakistan, Katar, Irak, Združeni arabski emirati in Šrilanka.