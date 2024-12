Ladje kitajske mornarice in obalne straže so se vrnile na Kitajsko, kar pomeni konec obsežnih vojaških vaj, so danes sporočile tajvanske oblasti. V Pekingu vaj, ki so potekale od Vzhodno- do Južnokitajskega morja, niso uradno potrdili, so pa napovedali, da bo vsakršno prizadevanje Tajvana za neodvisnost "strogo kaznovano in obsojeno na neuspeh".

"Celotna kitajska obalna straža se je včeraj vrnila na Kitajsko, zato menimo, da je vaj konec, čeprav uradno niso ničesar sporočili," je povedal namestnik generalnega direktorja tajvanske obalne straže Hsieh Ching Chin.

Tajvanska vojska in obalna straža sta zato že zaprli centre za odzivanje v izrednih razmerah, ki so bili vzpostavljeni ob začetku vaj, ki so jih tajvanske oblasti potrdile v torek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V vajah, ki vključujejo simulacijo napadov na tuje ladje in blokado morskih poti, je sodelovalo približno 90 kitajskih vojaških ladij in plovil obalne straže, je povedal tajvanski varnostni uradnik.

Po navedbi tajvanskih oblasti so največje pomorske vaje Pekinga v zadnjih letih potekale na območju, ki sega od otokov na jugu Japonske do Južnokitajskega morja.

Peking in kitajski mediji okrepljene kitajske vojaške aktivnosti v Vzhodnokitajskem morju, Tajvanski ožini in Južnokitajskem morju niso uradno napovedali.

Kitajska se v zvezi z vajami zavija v molk

Kitajsko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da o morebitnih vajah v okolici Tajvana odločajo sami. "O tem, ali bomo imeli vaje in kdaj jih bomo imeli, odločamo sami na podlagi lastnih potreb in okoliščin našega boja," so sporočile kitajske oborožene sile.

Tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Wu Qian danes ni potrdil, da so vaje potekale.

"Ne glede na to, ali bo Ljudska osvobodilna armada imela vaje, ne bo odsotna ali popustljiva, ko gre za zatiranje (tajvanske) 'neodvisnosti' in za prizadevanje za združitev," je dejal Wu in dodal, da bo vsako prizadevanje Tajvana za neodvisnost "strogo kaznovano in obsojeno na neuspeh".

Nove kitajske vojaške vaje so potekale nekaj dni po koncu pacifiške turneje tajvanskega predsednika Lai Ching Teja, ki se je ustavil tudi na Havajih in ameriškemu Guamu. Že s samo napovedjo potovanja je Lai vznejevoljil Peking, ki v skladu s politiko ene Kitajske otok dojema kot del svojega ozemlja in ni nikoli zavrnil možnosti uporabe sile za njegovo podreditev.