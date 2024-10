Nad Tajvanom zaznali rekordno število kitajskih vojaških letal #video

Nad Tajvanom, ki ga je v ponedeljek v obsežnih vojaških vajah Kitajska obkolila, so zaznali največje število vojaških letal v enem dnevu doslej. Po navedbah tajvanskega obrambnega ministrstva so jih v 25 urah do 6. ure po lokalnem času našteli 153. V okolici otoka so zaznali tudi 14 vojaških ladij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Peking je v ponedeljek obkolil Tajvan z bojnimi in brezpilotnimi letali, vojaškimi ladjami in ladjami obalne straže. Tajvan se je odzval z aktivacijo svojih in povečano pripravljenostjo na otokih, ki jih upravlja Tajpei.

Foto: Reuters

Danes je tajvansko obrambno ministrstvo javilo, da je v 25-urnem obdobju do 6. ure danes zjutraj nad otokom zaznalo 153 kitajskih letal, od katerih jih je 111 prečkalo sredinsko črto vzdolž Tajvanske ožine. V okolici otoka so našteli tudi 14 ladij kitajske mornarice, kar je manj od prvotne ocene 17 ladij.

Tajvan je kitajske ukrepe obsodil kot nerazumne in provokativne, ZDA pa so jih označile za neupravičene. Japonska je danes sporočila, da je Pekingu zaradi vaj izrazila zaskrbljenost in v bližini otoka Yonaguni na jugu Japonske v zrak napotila bojna letala.

Kitajska Tajvan dojema kot del svojega ozemlja in je v zadnjih letih okrepila vojaški pritisk na otok. V zadnjih dveh letih so štirikrat – tudi po majski prisegi novega tajvanskega predsednika, ki napoveduje upor proti morebitnim kitajskim poskusom priključitve otoka – izvedli obsežnejše vojaške vaje.