Kitajska v novih vojaških vajah obkolila Tajvan #video

Kitajska danes izvaja nove obsežne vojaške vaje v bližini Tajvana, ki ga je obkolila z ladjami in letali. Glede na navedbe Pekinga gre za opozorilo tistim, ki si prizadevajo za neodvisnost otoka, kjer so nove vaje obsodili kot neracionalne. Razmere pozorno spremljajo tudi v ZDA, kjer Kitajsko pozivajo k zadržanosti.

V okviru novih vaj je Kitajska v vode okrog Tajvana napotila ladje, območje preletavajo tudi vojaška letala. Vojska je kot cilj navedla preverjanje pripravljenosti enot, med drugim na blokado ključnih pristanišč in območij ter napade na pomorske in kopenske tarče. Na območje je ladje napotila tudi kitajska obalna straža, ki po lastnih navedbah izvaja preglede območja okrog otoka.

Peking je sporočil, da vaje služijo kot svarilo "separatističnim dejanjem tajvanskih sil za neodvisnost". Šlo naj bi za legitimno in nujno operacijo za zaščito državne suverenosti in narodne enotnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vaje sicer sledijo govoru tajvanskega predsednika Lai Ching-teja, ki se je minuli teden znova zavezal, da se bo uprl morebitnim kitajskim poskusom priključitve otoka ali posegom v tajvansko suverenost.

Tajvan vaje označil za provokacijo

Tajvan je danes nove vaje označil kot provokacijo in neracionalno dejanje in sporočil, da je v odziv razporedil ustrezne sile. Otoki v bližini, s katerimi upravlja Taipei, so v stanju okrepljene pripravljenosti, ladje in letala pa se bodo glede na napovedi tajvanskega obrambnega ministrstva na sovražne situacije ustrezno odzvale.

Doslej so sicer v svoji bližini zaznali 25 kitajskih letal in sedem vojaških ladij. Zagotavljajo, da zračni promet in pristaniška dejavnost kljub vojaškim vajam potekata običajno. Lai je sklical varnostno srečanje na visoki ravni.

ZDA so javile, da so dejanja Kitajske neupravičena in prinašajo tveganje za novo zaostritev napetosti. Razmere pozorno spremljajo in pozivajo Peking, naj ravna zadržano.