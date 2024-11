Tajvan: Ni dokazov, da bi bilo podjetje Gold Apollo vpleteno v eksplozije pozivnikov

Ni dokazov, da so bili posamezniki ali podjetja s Tajvana vpleteni v eksplozije komunikacijskih naprav pripadnikov Hezbolaha, ki so septembra zahtevale več deset življenj, je danes sporočilo tožilstvo v Taipeiju in tako opralo ime podjetja Gold Apollo, za katerega se je sprva domnevalo, da je naprave izdelalo.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.27 Blizu Jeruzalema po raketnem napadu iz Jemna izbruhnil požar

13.04 Tajvan ovrgel možnost vpletenosti v eksplozije pozivnikov Hezbolaha

12.29 Izrael napovedal širitev humanitarnega območja v Gazi

13.27 Blizu Jeruzalema po raketnem napadu iz Jemna izbruhnil požar

Zahodno od Jeruzalema je danes izbruhnil požar, ki so ga po navedbah izraelske vojske povzročili ostanki sestreljene rakete, ki je priletela iz Jemna. Gasilci so kasneje sporočili, da požara niso povzročili ostanki raket, ampak je bil namerno podtaknjen. Uporniški Hutijevci so sicer potrdili, da so izvedli napad na Izrael.

V osrednjem delu Izraela so se danes oglasile sirene, ki so opozarjala na nevarnost zračnega napada. Izraelska vojska je nato javila, da je proti državi priletela raketa iz Jemna, ki pa so jo sestrelili.

Sprva so vojska in gasilci verjeli, da so ostanki rakete na območju mesta Bejt Šemeš zahodno od Jeruzalema povzročili požar. Kasneje pa so sporočili, da je bil požar namerno podtaknjen, med drugim sta zagorela dva avtomobila. Požar je pod nadzorom.

Izvor požara so pomotoma pripisali razbitinam rakete "zaradi časovnega naključja, ampak primera nista povezana", so poudarili gasilci.

Jemenski Hutijevci so sporočili, da so izvedli napad na osrednji Izrael. Njihova tarča naj bi bila vojaška baza na širšem območju Tel Aviva, ki so jo po lastnih navedbah zadeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uporniška skupina je del t. i. osi upora proti Izraelu in ZDA, ki pod okriljem Irana združuje več oboroženih skupin v regiji. Občasno od začetka vojne v Gazi uporniki iz države na Arabskem polotoku izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu. Z nadlegovanjem ladij v Rdečem morju in Adenskem zalivu so tudi resno motili promet na ključni pomorski poti.

Izraelska vojska je danes javila, da so poleg rakete iz Jemna proti ozemlju Izraela štirje izstrelki prileteli tudi z vzhoda. Najmanj dva so sestrelili, še preden sta priletela nad izraelsko ozemlje. Odgovornost za izstrelitev dronov je prevzela skupina Islamski upor v Iraku.

13.04 Tajvan ovrgel možnost vpletenosti v eksplozije pozivnikov Hezbolaha

Množična eksplozija pozivnikov pripadnikov šiitskega gibanja Hezbolah, vpletenega v vojno z Izraelom, je septembra zahtevala več deset življenj, skoraj tri tisoč ljudi pa je bilo ranjenih. Domnevno naj bi izraelski agenti na določeni točki v dobavni verigi v pozivnike namestili eksploziv in ga sprožili na daljavo.

Sprva so mediji poročali, da sta naprave izdelala tajvansko podjetje Gold Apollo in njegov madžarski partner BAC Consulting, ki pa sta to zanikala. Kljub temu je tožilstvo na Tajvanu uvedlo preiskavo, med katero pa niso našli dokazov o vpletenosti posameznikov ali podjetij s Tajvana, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V tem primeru niso bili odkriti nobeni konkretni dokazi o kriminalni dejavnosti," je sporočilo tožilstvo. Po njegovih navedbah je pozivnike izdelala večnacionalna družba Frontier Group Entity, ki ji je podjetje Gold Apollo dovolilo uporabo svoje blagovne znamke. Podrobnosti ni podalo, dodalo pa je, da je primer s tem zaključen.

V nedeljo je izraelski premier Benjamin Netanjahu priznal, da je dal zeleno luč za napad na pozivnike. Operacija je bila uvod v vojno med Izraelom in proiranskim gibanjem, ki je na libanonski strani odtlej terjala že več kot 2.600 življenj. Ranjenih je več kot 13 tisoč, okoli 1,2 milijona prebivalcev Libanona pa je moralo zaradi nasilja zapustiti domove.

V nedeljo je izraelski premier Benjamin Netanjahu priznal, da je dal zeleno luč za napad na pozivnike. Foto: Reuters

12.29 Izrael napovedal širitev humanitarnega območja v Gazi

Izraelska vojska je danes sporočila, da bodo razširili humanitarno območje v Gazi, da bo vključevalo bolnišnice ter oskrbo z vodo in zdravili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Humanitarne organizacije opozarjajo na katastrofalne razmere in lakoto med prebivalstvom, zlasti na severu Gaze.

Na humanitarno območje je usmerjena večina humanitarne pomoči, na njem pa je bilo ustanovljenih več bolnišnic na terenu. Obseg območja, ki ga določa Izrael, se je večkrat spremenil med razvojem operacij izraelske vojske proti palestinski islamistični skupini Hamas.

Ta teden se izteče 30-dnevni rok, ki so ga ZDA določile 13. oktobra in v katerem so Izraelu naložile, naj izboljša humanitarne razmere na območju Gaze, sicer bodo omejile vojaško pomoč Izraelu. Izraelske oblasti vztrajajo, da dostavljeno pomoč plenijo pripadniki Hamasa, ki nato blago prodajajo prebivalstvu, da bi utrdili svoj nadzor.

Palestinci trdijo, da v regiji ni varnih con, in opozarjajo, da je izraelska vojska že večkrat izvedla napade na območjih, ki so bila razglašena za varna. Med njimi je območje al Mavasi na jugu Gaze.