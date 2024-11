Katar se umika: Naš urad v Dohi ne služi več namenu

Katar je sporočil, da se umika s položaja ključnega posrednika med Izraelom in palestinskim islamističnim Hamasom v pogajanjih za premirje v Gazi in o osvoboditvi talcev. Ob tem je opozoril gibanje Hamas, da njegov urad v Dohi ne služi več namenu, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal diplomatski vir.

"Katarci so Izraelce in Hamas obvestili, da dokler se v dobri veri ne bodo hoteli pogajati o sporazumu, ne morejo več posredovati," je za AFP povedal vir, ki želi ostati anonimen. Obenem je dodal, da "politični urad Hamasa posledično ne služi več svojemu namenu".

Vir je za AFP še dejal, da je Katar o svoji odločitvi že obvestil tudi ameriško administracijo. Kot je pojasnil, so Katarci sporočili ZDA, da so se pripravljeni ponovno vključiti v posredovanje, ko bosta obe strani pokazali iskreno pripravljenost za vrnitev za pogajalsko mizo.

Okoli sto talcev ostaja v ujetništvu

V nepričakovanem napadu na Izrael 7. oktobra lani so borci Hamasa ubili okoli 1200 ljudi, še 250 pa jih zajeli. Okoli sto jih še ostaja v ujetništvu. Sledilo je silovito maščevanje Izraela, v katerem je bilo ubitih več kot 43.000 Palestincev, večinoma žensk in otrok.

Katar se je skupaj z ZDA in Egiptom več mesecev brezplodno pogajal o premirju in izpustitvi talcev. Hamas je sicer izrazil strinjanje z načrtom za premirje in izmenjavo ujetnikov, ki ga je junija odobril tudi Varnostni svet ZN, a temu ni naklonjena izraelska vlada, ki vztraja privojaški rešitvi konflikta.