Kitajska izvaja nove pomorske vaje v okolici Tajvana, v katerih sodeluje več deset vojaških ladij in drugih plovil, so danes sporočile tajvanske oblasti. Opozorile so, da gre za največjo tovrstno vajo v okolici Tajvana od leta 2022. Tajvan je v svoji bližini zaznal tudi 47 kitajskih letal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število ladij kitajske mornarice, obalne straže in drugih plovil ob Tajvanu je preseglo pomorski odziv Pekinga na obisk nekdanje predsednice predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi v Taipeju leta 2022, je dejal tiskovni predstavnik tajvanskega obrambnega ministrstva Sun Li Fang.

V vajah sodeluje skoraj 90 kitajskih plovil, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tajvanski varnostni uradnik. Tajvan je v svoji bližini zaznal tudi 47 kitajskih letal, kar predstavlja največje število v enem dnevu od sredine oktobra.

​​​​​​​Do novih napetosti prihaja nekaj dni po koncu pacifiške turneje tajvanskega predsednika Lai Ching Teja, ki se je ustavil tudi na Havajih in na Guamu. Že s samo napovedjo potovanja je Lai vznejevoljil Peking, ki v skladu s politiko ene Kitajske otok dojema kot del svojega ozemlja. Foto: Reuters Do novih napetosti prihaja nekaj dni po koncu pacifiške turneje tajvanskega predsednika Lai Ching Teja, ki se je ustavil tudi na Havajih in na Guamu. Že s samo napovedjo potovanja je Lai vznejevoljil Peking, ki v skladu s politiko ene Kitajske otok dojema kot del svojega ozemlja in ni zavrnil možnosti uporabe sile za njegovo podreditev.

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je medtem v ponedeljek izjavil, da je Kitajska "edina država na svetu, ki ima namen in vse bolj tudi zmožnost spremeniti mednarodni red, ki temelji na pravilih".

"Zato želimo, da ta regija ostane odprta za svobodo plovbe ter možnost letenja po nebu in mednarodnih zračnih poteh, kadarkoli želimo," je dodal v govoru na krovu letalonosilke USS George Washington, ki je nameščena pri Yokosuki južno od Tokia.