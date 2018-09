Mors bo ustavil sofinanciranje novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni

Ministrstvo za obrambo (Mors) bo ustavilo sofinanciranje novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni za leti 2019 in 2020, saj za to nima več pravne podlage. Postojnski občinski svet je namreč junija sprejel sklep, da bo občina 23. decembra odstopila od dogovora o uporabi vojaške infrastrukture na območju občine.

23. december je po poročanju Radia Slovenija prelomni datum, saj bo takrat na podlagi razsodbe ustavnega sodišča dokončno razveljavljen državni prostorski načrt za osrednje vadišče Slovenske vojske (SV) na Počku. Vojski namreč ni uspelo dokazati, da njena dejavnost na vadišču ne vpliva na pitno vodo za 22 tisoč občanov.

Mors bo ustavil sofinanciranje gradnje novega gasilsko-reševalnega centra

Obrambno ministrstvo, ki bi moralo v skladu z dogovorom občini vsako leto izplačati do 240 tisoč evrov odškodnine za uporabo vadišča, je lani podpisalo dogovor, da bo za obdobje od leta 2016 do 2020 občini skupno izplačalo 600 tisoč evrov za gradnjo novega gasilsko-reševalnega centra.

Razsodba ustavnega sodišča je po poročanju Radia Slovenija prinesla nova dejstva. "Občini Postojna bomo nakazali sredstva do vključno 23. decembra 2018. Potem pa, če so se enostransko odpovedali dogovoru, smatramo, da delež v višini 252 tisoč evrov zadržimo," je pojasnil državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak.

Po njegovih napovedih bo SV na Počku vadila tudi po 23. decembru. "Imamo veljavno uporabno in gradbeno dovoljenje in bomo aktivnosti izvajali tako kot doslej," je poudaril Bizjak.

Na ministrstvu za obrambo pojasnjujejo, da bo Slovenska vojska na Počku vadila tudi po 23. decembru. Foto: STA

Lokalna skupnost opozarja na zaščito čiste pitne vode in zdravja občanov

Z dokumenti, ki jih je okoljsko ministrstvo konec avgusta izdalo obrambnemu ministrstvu, na občini niso seznanjeni, bodo pa zahtevali obnovo postopka. "To je protiudarec Morsa lokalni skupnosti, ko si ta skladno z ustavo in še posebej z ustavno odločbo v primeru Počka poskuša zagotoviti čisto pitno vodo in zaščititi svoj vodni vir," je dejala predsednica občinske delovne skupine za Poček Margareta Srebotnjak Borsellino.

Dodala je, da "noben denar, noben zamik plačila upravičenega deleža do sofinanciranja centra ni vreden toliko kot zdravje občanov," zato bodo po njenih besedah vztrajali pri vseh sklepih občinskega sveta.

Obrambno ministrstvo je sicer v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor ter ob podpori vlade pripravilo nov državni prostorski načrt za območje Počka. Razlog za nov predlog načrta za vadišče Poček je odločitev ustavnega sodišča, ki je zdajšnji načrt decembra lani razveljavilo.

Če dogovora ne bo, bo občina stvari vzela v svoje roke

Razlog, zaradi katerega je bil načrt razveljavljen, je okoljski, saj Mors ni dokazal, da vadišče ne predstavlja tveganja za vire pitne vode. Vlada je namreč v prvem postopku načrt sprejela kljub dvema negativnima mnenjema agencije za okolje. V skladu z ustavno odločbo bo zato v ponovljenem postopku treba ustrezno dopolniti strokovne podlage za oceno vplivov na podzemne vode.

Postojnski občinski svet je glede problematike vadišča na seji konec junija sprejel sklep, ki vključuje zahtevo za sklenitev sporazuma z vlado o terminskem in vsebinskem načrtu za zaprtje vadišča. Če do dogovora med občino in vlado ne bo prišlo, bo tako zakon o zaprtju vadišča Poček kot tudi zakon o zaščiti vodnega vira Malni občina pripravila sama in ga poslala v državni zbor.