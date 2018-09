"Nismo proti gradnji doma za ostarele, lokacija ni primerna" #video

V Občini Železniki so imeli za to, da so našli lokacijo za novi dom starejših, ki predvideva 55 postelj, in se prijavili na razpis, le štiri mesece časa, pravi župan Anton Luznar.

"Iskati smo morali med zemljišči, ki so v celoti v lasti občine"

"Razpis je bil odprt v lanskem letu od konca junija oziroma od začetka julija pa do konca oktobra. Ko smo se pogovarjali s Francem Imperlom in Jožetom Ramovšem z Inštituta Antona Trstenjaka, je bilo rečeno, da je za javno-zasebno partnerstvo premalo časa in da pride v poštev le podelitev stavbne pravice, za kar mora biti lastnik zemljišča občina. Iskali smo najprimernejšo takšno lokacijo, predlagali smo jim to in dejali, da lahko, če je primerna, sodelujemo v razpisu, sicer ne. Tako predstavnikom inštituta kot predstavniku podjetja SeneCura je bila lokacija všeč in občina je podelila stavbno pravico za lokacijo," potek dogodkov razloži župan.

"Gre za majhen dom, kjer bo zaposlenih okoli 20 ljudi. V njem bodo tudi medgeneracijsko druženje, dnevno varstvo in pomoč na domu. Vse to spada v tako urbano središče, da lahko obiskovalci obiščejo svojce, tistih, ki morajo v dom, pa ne odtegnemo iz znanega življenjskega okolja in lahko tudi čim dlje živijo čim bolj kakovostno in povezano z okoljem," o primernosti lokacije razmišlja Luznar.

Objekt bi bil umeščen levo ob stolpnici

Župan: Menim, da se večina prebivalcev z gradnjo strinja

"Lokaciji nasprotuje nekaj prebivalcev, ki živijo v najbližjem okolju. Menim, da bi se, če bi vprašali vse v tem naselju in drugih naseljih v bližini, večina z gradnjo strinjala, verjamem pa, da tudi v primeru katere druge lokacije prav tako ne bi bili vsi za to. Motile bi jih kakšne druge stvari. Menim, da se bomo v nadaljevanju znali dogovoriti. Izpostavljajo infrastrukturne težave, naselje je staro okoli 40 let in pričakujejo zamenjavo kanalizacije, ločenje meteorne in fekalne kanalizacije, pa zamenjavo vodovodnih cevi in podobno," pravi župan.

Prometno varnost bodo izboljšali s cesto

Med glavnimi argumenti prebivalcev so slaba trenutna prometna varnost, preobremenjenost in pomanjkanje parkirišč.

"Prometno varnost bomo popravili že z novo povezavo od državne ceste do tega območja, ki jo bomo zgradili. Projekt mora še na recenzijo, saj spreminjamo lego prehoda za pešce, v drugi polovici oktobra pa imamo tudi sejo, na kateri nameravamo zagotoviti tudi denar za gradnjo povezave. Ta cesta bi območje zelo razbremenila, razmere bodo veliko boljše, saj je zdaj povezava mimo pošte res slaba," pravi župan.

Prebivalci vztrajajo pri tem, da parkirišč že zdaj primanjkuje. Foto: Boštjan Demšar

Nekaj parkirišč bodo poskusili zagotoviti pod domom za starejše, nekaj bi jih bilo za stolpnico, ki je najbližja, je pa občina tudi lastnik parkirišč pri pošti, ki je oddaljena dve ali tri minute, ter parkirišč na nasprotni strani ceste, tako da možnosti so, pravi župan. Omenil je še bazen, ki je prav tako v lasti občine. V dopoldanskem času so parkirišča tam prosta, saj bazen uporablja Osnovna šola Železniki, v popoldanskem času pa bi lahko parkirali tudi pri šoli, ki prav tako stoji v neposredni bližini.

"Že z vzpostavitvijo nove prometne povezave bo položaj občutno boljši, dodatna parkirišča pa bomo morali iskati skupaj s prebivalci naselja Na Kresu. Lokacija je tudi takšna, da lahko veliko ljudi pride na obisk peš. Imamo tudi veliko šolskih prevozov, pred osmo uro pripeljejo otroke v dolino s hribov in jih po šoli odpeljejo nazaj. Če bi se pokazale potrebe, bi se lahko tudi s temi prevozniki dogovorili o dodatnih vožnjah za obiskovalce iz teh krajev, možnosti za kombinacije je več," je dodal župan.

"Standard bo višji, a bo dom prebivalcem na voljo po približno enaki ceni kot drugod"

Med prebivalci so se pojavili tudi očitki, da ne gre za navadni, temveč za nadstandardni dom, v katerem si številni manj premožni prebivalci iz Železnikov ne bodo mogli plačati oskrbe, torej dom ni namenjen njim. Župan te očitke zavrača. "Sodelovali smo s Francem Imperlom in Jožetom Ramovšem z Inštituta Antona Trstenjaka, ki sta povedala, da je v naših domovih standard tak kot pred 20 leti, ko so jih zgradili. Standard bo višji, a bo prebivalcem na voljo po približno enaki ceni, kot zdaj velja v drugih domovih. Sicer ne vem natančno, a takrat je bila izračunana cena za standardno bivanje nekje okrog 22,5 evra na dan, kar je primerljiva cena," je pojasnil župan.

V parkirišča bi spremenili zelenice ob blokih. Foto: Boštjan Demšar

Približno dva tisoč kvadratnih metrov velik prostor, kjer želijo zgraditi dom starejših, se zdi med vsemi obstoječimi stavbami razmeroma majhen.

Na njem so zdaj manjša zelenica, teniško igrišče, transformatorska postaja in pred približno pol leta zgrajena polnilna postaja za električna vozila. Kot je povedal Boštjan Demšar, pobudnik civilne iniciative, je to prostor, kjer se igrajo njihovi otroci in ki je za tamkajšnje prebivalce tudi prostor za oddih in druženje. Z gradnjo doma bi odstranili še nekaj zelenja, kolikor jim ga je okoli blokov ostalo. Tudi zelenice ob parkirnih mestih bi odstranili oziroma jih spremenili v dodatna parkirna mesta, pravi Demšar.

"Nismo proti gradnji, le lokacija nam predstavlja težavo, ker ni edina mogoča"

"Jasno mora biti, da nismo proti gradnji doma ali proti starejšim, saj imamo tudi sami starše, ki bodo morda kmalu potrebovali dom, nam le ta lokacija predstavlja težavo. Sem kar prizadet, saj si nisem mislil, da bo zadeva tako negativno ekskalirala. Želimo si rešitev, a takšnih, ki bodo boljše za vse, ne le za občino, ki se veseli petih milijonov," pravi predstavnik civilne iniciative Demšar.

"Samo približno sto metrov stran je zelenica, velika morda okoli tri tisoč kvadratnih metrov, ki bi jo lahko namenili za to. Je na drugi strani bazena, travnik je veliko večji od tega. Tistemu mestu nihče ne bi nasprotoval," meni Demšar.

"Tu, na tem območju, je prometa že zdaj precej, cesta je že zdaj nekajkrat na teden zaprta po deset ali petnajst minut zaradi različnih dostav. Ne predstavljamo si, kam bi šel ves promet, ki bi ga pripeljal tak dom. To ni cesta, je parkirišče, tu se igrajo naši otroci. V bližnji bazen hodijo otroci že od drugega razreda osnovne šole naprej, skrbi nas tudi njihova varnost," pravi Demšar, ki dodaja, da preprosto ne more sprejeti dejstva, da se nečesa ne da.

"Ne verjamemo, da ni bilo časa in da se ničesar ne da več storiti"

"Župan razlaga, da prej ni bilo časa, zdaj, ko je koncesija podeljena, pa se ne da ničesar spremeniti. Ne verjamemo ne prvega ne drugega," pravi Demšar in pojasnjuje, da tudi v resnih podjetjih pol leta prej vejo, da se bo pripravljal razpis, v katerega se lahko vključijo, zato lahko takšne stvari predvideva tudi občina.

"Če je volja, če se spoštuje ljudi okoli sebe in se z njimi pogovarjaš, se da marsikaj. Župan razlaga, da mora biti dom zgrajen do leta 2020, a tudi to ne drži. Koncesija je bila podana z odlogom in se lahko na osnovi prošnje prestavi v leto 2021," meni Demšar, ki ga skrbi, da je to še eden izmed projektov, ki se ga dela na hitro in ob katerem občina nesmotrno razpolaga z denarjem.

Bolj primerno zemljišče naj bi bilo za stavbo bazena (na fotografiji je vidno ostrešje). Foto: Boštjan Demšar

Zbrali so okoli 260 podpisov

V dobrih treh urah zbiranja podpisov so jih zbrali okoli 260, zdaj pa se ljudje prihajajo podpisovat, ker za problematiko izvejo iz medijev, pravi Demšar. Po njegovih besedah so prišli tudi tisti, ki niso iz bližnjih naselij in na katere kratkoročno gradnja ne vpliva, se pa zavedajo dolgoročnih posledic, saj se nesmotrno ravnanje z denarjem dotika vseh, pravi Demšar.

"V tem domu ne bo veliko stanovalcev iz Železnikov"

"Tudi argument, da bodo v tem domu stanovali ljudje iz Železnikov, ne zdrži. Živimo v lepem okolju, naši starši nočejo v dom, dokler lahko skrbijo zase. Ni treba, da jim obljubljamo, da bodo lahko hodili plavat, v trgovino, na pošto in podobno. Starejši ljudje in bolni ne morejo v bazen, ne morejo brez spremstva po opravkih. Zdravi v ta dom ne bodo hodili. Kdo v Železnikih pa ima denar, da bo šel zdrav v dom? Tisti, ki ima denar, bo počakal doma toliko časa, da ne bo mogel več sam v trgovino, kdor pa denarja nima, v dom ne bo mogel iti, ker ne bo mogel plačati oskrbe. Gre za metanje peska v oči. V ta dom bodo prišli Avstrijci, naši pa bodo morali na Hrvaško, ker bo dom tam cenejši," svoje dvome o domu za starejše v središču Železnikov razlaga Demšar.

Želijo si izboljšanja zastarele infrastrukture

Kot pravi Demšar, je bila civilna iniciativa ustanovljena tudi z namenom ureditve drugih točk, ki jih obremenjujejo. To so povezava z lokacijo in parkirišči, neobstoječe hidrantno omrežje, kanalizacija, zastarelo omrežje in razsvetljava.

"Z županom se moramo srečati in se po politični poti pametno pogovoriti. Če bodo vztrajali na svojem, imamo tudi toliko podpisov, da lahko naredimo referendum in prekličemo sklep občinskega sveta. Ubrali bomo zdravo kmečko pamet. Če je bo na drugi strani več in bodo za gradnjo, bomo to požrli in bomo nato stranka v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, tam pa se bo le še iskalo rešitve, kaj bodo morali investitorji narediti, da bi zgradili, kar so si zamislili, in to je vse, kar lahko naredimo," pojasnjuje Demšar.

V Sloveniji na dom čaka več kot 20 tisoč prosilcev, prostih mest ni V Sloveniji je trenutno 94 domov, namenjenih starejšim od 65 let in drugim osebam, ki zaradi bolezni, starosti ali drugih razlogov ne morejo živeti doma. V njih je prostora za 20.600 starostnikov, a so popolnoma polni. Dom za starejše bo eden izmed petih domov v okviru Grozda malih domov za starejše, v katerem sodeluje pet manjših občin ob strokovni podpori Inštituta Antona Trstenjaka in podjetja Firis Imperl. Predvidena je gradnja petih domov, v občinah Komenda, Loška dolina, Pivka, Železniki in Žiri bi jih zgradil investitor Orpea s sedežem v Parizu, upravljanje grozda pa bi prevzela njegova hčerinska družba SeneCura iz Avstrije.

