Brigadir Škerbinc podal ugovor na razrešitev, sindikat od Erjavca zahteva opravičilo

Obrambni minister Karl Erjavec je odredbo o razrešitvi podpisal na podlagi zakona o obrambi, z njo pa je brigadirja Miho Škerbinca razrešil s formacijske dolžnosti poveljnika sil v poveljstvu sil Slovenske vojske. Razlog za to je bil med drugim tudi incident, ko je konec marca prišlo do nočnega streljanja z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku, s čimer naj bi po Erjavčevih navedbah ignorirali usmeritve ministra, da se po 23. uri ne izvajajo urjenja s težko oborožitvijo.

Novak: Razrešitev najvišjega poveljnika v vojski nezakonita

Ker razrešeni poveljnik ne sme dajati izjav, ga v javnosti zastopata odvetnik in Sindikat vojakov Slovenije, ki ga vodi Gvido Novak. "Brigadir Miha Škerbinc nima nikakršne možnosti obrambe niti pred javnim linčem niti v nobenem postopku zaradi domnevnih kršitev, ki se po mojem trdnem prepričanju niso zgodile," je za časnik Večer dejal Novak.

Predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak poudarja, da je bila razrešitev najvišjega poveljnika v Slovenski vojski nezakonita. Foto: STA

Prepričan je, da je razrešitev najvišjega poveljnika v vojski nezakonita, ker "ni bilo službenih potreb za njegovo zamenjavo". Trdi namreč, da je Škerbinc med nočnim streljanjem spoštoval vse predpise in usmeritve generalštaba.

Da kršitev na vadišču Poček ob nočnem streljanju ni bilo, je po prepričanju Novaka potrdila tudi načelnica generalštaba Alenka Ermenc na novinarski konferenci, ko je povedala, da je bilo streljanje izvedeno skladno z dogovorom med obrambnim ministrstvom in Občino Postojna. Med konferenco je tudi citirala določila omenjenega dogovora, da se razen v poletnih mesecih lahko strelja ponoči do deset dni mesečno, brez časovnih omejitev in omejitev kalibra orožja.

Sindikat vojakov od Erjavca zahteva opravičilo

Novak je za Večer napovedal, da bodo danes predsedniku vlade Marjanu Šarcu poslali pismo, v katerem bodo zahtevali Erjavčevo opravičilo zaradi njegove izjave, ko se je za Večer vprašal: "Če vojska ne upošteva ukazov ... Ali bodo naslednjič streljali na Postojno?"

Za sindikat vojakov je po Novakovih besedah nedopustno, da obrambni minister duhoviči o zakonitem delovanju poveljnika sil in se na ta način posmehuje vsem pripadnikom Slovenske vojske. O izjavi bodo obvestili tudi vrhovnega poveljnika Boruta Pahorja s pozivom, naj se do nje opredeli, zahtevali pa bodo tudi nujno sejo parlamentarnega odbora za obrambo, je še dejal Novak.