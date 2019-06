Tudi po zaslišanjih Ermenčeve in Matijeviča različne razlage delovanja OVS

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je opravila pogovor z načelnico Generalštaba SV Alenko Ermenc in direktorjem OVS Dejanom Matijevičem. Po oceni podpredsednika Knovsa Žana Mahniča so se potrdili njihovi sklepi o tem, da je OVS prekoračil svoja pooblastila. Matijevič je na drugi strani zatrdil, da so ravnali zakonito.

Podpredsednik Knovsa Žan Mahnič je po pogovoru v izjavi za medije v DZ pojasnil, da je bila današnja seja prekinjena, prav tako so prekinili obe zaslišanji, saj se koalicija ni strinjala, da bi jo nadaljevali tudi v času seje DZ. Pogovora z načelnico Generalštaba SV Alenko Ermenc in direktorjem OVS Dejanom Matijevičem se bosta tako nadaljevala 8. julija, je napovedal.

Po Mahničevih besedah je sicer bistveno, da je načelnica povedala, da pred 3. aprilom, ko je obveščevalno-varnostna služba (OVS) ministrstva za obrambo opravljala pogovore na poveljstvu sil Slovenske vojske (SV), ni podala kazenske ovadbe. S tem so se potrdili sklepi Knovsa, da OVS ni imela podlage za uporabo policijskih pooblastil, je pojasnil.

Ermenčeva je bila redkobesedna

Načelnica generalštaba je bila po pogovoru redkobesedna. Dejala je le, da bi bila takšnega interesa javnosti vesela vsak dan, ko gre za 6.544 pripadnikov Slovenske vojske. "Ukvarjamo se pa z enim visokim častnikom Slovenske vojske," je pripomnila.

Matijevič izjave za medije ni podal, je pa po Mahničevih besedah na zaslišanju vztrajal pri svojih izjavah, da je OVS delovala zakonito.

Minister za obrambo Karl Erjavec in Ermenčeva sta sicer danes izrazila pričakovanje, da bo, podobno kot je komisija to storila v primeru pogovora s Škerbincem, tudi z magnetograma pogovora z načelnico umaknjena stopnja zaupnosti. Kot je v zvezi s tem dejal Mahnič, se o tem še niso pogovarjali, da pa je tudi v prejšnjem primeru trajalo kakšna dva dneva, da je bil zapisnik izdelan.

Tako interpretacije ravnanja OVS kot tudi dogajanja v SV v zadnjih tednih dan pred obravnavo interpelacije Erjavca v DZ ostajajo različne.

Erjavec naj bi imel podporo petih poslanskih skupin

O zakonitosti ravnanja OVS je tako še vedno prepričan tudi minister Erjavec, ki se je zjutraj na temo interpelacije sešel s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin. Kot je za medije pojasnil po srečanju, mu je vseh pet poslanskih skupin zatrdilo, da ima njihovo podporo. Doslej so mu izrecno podporo sicer namenile poslanske skupine SD, DeSUS in SAB, medtem ko LMŠ in SMC svoje odločitve še nista razkrili.

Foto: STA Erjavec je ob tem ponovno opozoril, da je dogajanje v zadnjih tednih zelo vznemirilo obrambni sistem. "Treba je vedeti, da veleposlaništva prek svojih vojaških atašejev tudi spremljajo, kaj se dogaja, in jih verjetno tudi zanima, ali imamo načelnico, ki je zdrava in ki nima takšnih ali drugačnih težav," je dodal. S tem je meril na izjave nekdanjega poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca, ki naj bi na postroju neprimerno govoril o zdravstvenem stanju Ermenčeve.

Škerbinc sicer to zanika, prav tako zavrača odgovornost za nočno streljanje na vojaškem vadišču na Počku. Vendar pa je Erjavec danes ponovno poudaril, da do streljanja ne bi smelo priti. Dotaknil pa se je tudi Mahničevih navedb o dokumentu, s katerim naj bi napisal pooblastilo za podpis načrta vaj slovenske in ameriške vojske. V njem po Erjavčevih besedah ni ničesar o streljanju na Počku. V enem od aneksov je zgolj navedeno, da bodo Američani imeli s seboj tudi 120-milimetrski kaliber. "Ampak to ne pomeni, da bodo streljali na vaji, za katero je vlada jasno povedala, da ne bo streljanja s kalibri nad 60 milimetrov," je dodal.

Mahnič Erjavčeve navedbe označil za sprenevedanje

Po njegovih besedah tudi ni res, da Škerbinc o tem ne bi ničesar vedel. Kot je pojasnil, so imeli novembra lani kolegij, na katerem je sodeloval tudi Škerbinc in na katerem so se dogovorili, da nočnega streljanja s težkimi kalibri ne bo.

Vendar pa po Mahničevih informacijah zapisnika o tem kolegiju ni. "Po mojih informacijah Škerbinca na takšnem kolegiju ni bilo," na drugi strani trdi Mahnič. Kot je napovedal, bo v primeru, če bo minister zahteval, da se seja zapre za javnost zaradi zaupnih dokumentov, zahteval tudi zapisnik tega kolegija. Ministrove trditve, da bodo ameriški vojaki imeli pri sebi 120-milimetrski minomet, ne bodo pa ga uporabili, pa je Mahnič označil za sprenevedanje.

Rezultata glasovanja o interpelaciji si Mahnič ne upa napovedovati. "Če je koalicija odločena, da ministra za vsako ceno ubrani, potem lahko predlagatelji prinesejo za ministra še tako obremenilne dokumente, pa interpelacija ne bo uspela," je povedal. Je pa dodal, da mu je več poslancev namignilo, da bi interpelacijo podprli, če ne bi bil v tem primeru pod vprašajem obstoj vlade, še posebej, če bi bilo glasovanje tajno.

Erjavec pred interpelacijo ostaja samozavesten

Erjavec na drugi strani razpravo pričakuje samozavestno, saj je prepričan, da interpelacija ne bo uspela.

Tudi po mnenju vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana interpelacija Erjavca ne bo predstavljala kakšne preizkušnje za to vlado. "Tu gre vendarle za politični šov določene skupine poslank in poslancev," je poudaril v izjavi za medije.