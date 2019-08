Ermenčeva izpostavlja pomen lojalnosti in medsebojnega spoštovanja v vojski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vseh pomanjkljivosti v Slovenski vojski (SV), ki niso bile odpravljene v minulih 28 letih, ni mogoče odpraviti v enem letu, je na srečanju z mediji opomnila načelnica Generalštaba SV Alenka Ermenc. V komentarju kadrovskih odločitev v zadnjem času pa je izpostavila zlasti pomen lojalnosti, upoštevanja predpisov in medsebojnega spoštovanja

Načelnica generalštaba je v današnjem daljšem srečanju z mediji predstavila aktualno stanje v SV tako s stališča kadrovskih in finančnih virov kot tudi s stališča sodelovanja z drugimi varnostnimi deležniki doma in na tujem.

Pomanjkljivosti, ki so se v minulih letih nabirale v vojski, od nikoli dokončane profesionalizacije pa do vsakokratnih zaostankov v njeni modernizaciji, po njenih besedah ni mogoče odpraviti v enem koledarskem letu. Je pa mogoče ob zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev pričakovati obrat trenutnih trendov.

Delajo predano, požrtvovalno in strokovno

Ti kažejo, da je kadra v SV manj in da je povprečno starejši, medtem ko se obseg nalog pripadnikov ni zmanjšal. Kljub vsemu pa je načelnica ob julijskem obisku poveljstev operativne ravni, centra vojaških šol, poveljstva sil, poveljstev brigad in taktičnih enot ugotovila, da ti delo opravljajo predano, požrtvovalno in strokovno.

Ermenčeva je v odgovorih na novinarska vprašanja komentirala tudi aktualne kadrovske odločitve na nekaterih pomembnih mestih v vojaški organizaciji. V tem pogledu je izpostavila zlasti pomen lojalnosti, spoštovanja predpisov in medsebojnega spoštovanja med nadrejenimi in podrejenimi v SV.