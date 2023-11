Dva strateška sveta v boj zoper sladke pijače, tobak in alkohol

"Namen današnjega sestanka je bila diskusija o temi, ki se ji v Sloveniji izogibamo že desetletja. To je začeti govoriti o škodi, ki jo imamo na področju zdravstva zaradi sladkih pijač, prekomernega kajenja in prekomernega uživanja alkohola v Sloveniji," je na novinarski konferenci dejal Erik Brecelj, predsednik Strateškega sveta za zdravstvo.

Danes so se na skupni seji sešli predstavniki Strateškega sveta za prehrano in Strateškega sveta za zdravstvo. Pripravljajo predloge in ukrepe, s pomočjo katerih bi zmanjšali škodljive učinke tobaka, alkohola in sladkih pijač. Vse troje ima negativen vpliv na zdravje prebivalstva, v obeh svetih pa so mnenja, da bi omejitev dostopnosti – tako z dvigom trošarin in DDV, torej s podražitvami, kot tudi z omejitvijo nakupnih priložnosti – lahko izboljšala zdravstveno stanje v državi. Zavzemajo se tudi za prepoved elektronskih cigaret.

V izjavi za javnost, ki je sledila seji, je Erik Brecelj, predsednik Strateškega sveta za zdravstvo, povedal: "Namen današnjega sestanka je bila diskusija o temi, ki se ji v Sloveniji izogibamo že desetletja. To je začeti govoriti o škodi, ki jo imamo na področju zdravstva zaradi sladkih pijač, prekomernega kajenja in prekomernega uživanja alkohola v Sloveniji." Poudaril je, da je po današnji seji optimističen. "Odprli smo zelo kvalitetno debato. Obstaja možnost, da stopimo korak naprej. Predvsem po vseh teh letih težav, ki jih imamo tudi v zdravstvu, da se zmanjša breme zdravstvenega sistema."

Na breme kroničnih bolezni, na razvoj katerih škodljivo vplivajo vsi trije dejavniki, je opozoril tudi kardiolog Zlatko Fras: "Bremena kroničnih bolezni, ki jih doživljamo in jih še bomo, noben zdravstveni sistem ne bo zmogel. Če smo bili pred 20 leti na tem področju med vodilnimi državami EU, smo v vmesnem času nekoliko zaspali."

Nizka cena veča dostopnost

Vodja Strateškega sveta za prehrano Nataša Fidler Mis pa je opozorila na nujnost zmanjšanja pitja sladkih gaziranih pijač pri otrocih in mladostnikih ter na omejitev uporabe tobačnih izdelkov in alkohola v družbi.

Stroko skrbi, da se dražita predvsem sadje in zelenjava, sladke pijače in nezdravi izdelki pa so čedalje cenejši in dostopnejši.

"Zavedamo se, da so nekateri prehrambni izdelki, predvsem z dodanim sladkorjem in umetnimi sladili, cenovno tako dostopni, da sami kličejo po večji porabi. Po logiki in razumu pa vemo, da je večina poceni stvari vprašljive kakovosti," je dodala.