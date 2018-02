Danes vrhunec stavkovnega vala, v središče Ljubljane 15 tisoč ljudi

Po policistih ter zaposlenih v zdravstvu in sociali bo danes delo odložilo še okoli 37 tisoč vzgojiteljev in učiteljev. In njihova današnja stavka bo tudi najbolj glasna, saj pri njej niso omejeni kakor v drugih poklicih. Zato na Kongresnem trgu napovedujejo tudi množičen shod, ki se bo začel ob 12. uri. Po napovedih sindikalistov naj bi tja prišlo 15 tisoč ljudi.

Foto: Ana Kovač

Policisti stavkajo do preklica

V ponedeljek so na ulico šli policisti. Tako so opozorili na začetek stavke, ki bo trajala do preklica, pridružilo pa se ji je vsaj sedem tisoč ljudi. Stavkata oba policijska sindikata, za stavko pa so se odločili po tem, ko se je lani v okviru odprave plačnih anomalij določilo boljše vrednotenje delovnih mest pri drugih pooblaščenih uradnih osebah. V sindikatih opozarjajo, da so se s tem porušila razmerja, dogovorjena s stavkovnim sporazumom, in da se je poklic policista vnovič razvrednotil.

Zaposleni v zdravstvu so na svoje zahteve opozorili s shodi po bolnišnicah. Foto: STA

Svoje nezadovoljstvo bo v torek z dvourno stavko izrazilo med 20 in 25 tisoč zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. V bolnišnicah so v tem času pripravili krajše shode in predstavili svoje zahteve. Zahtevajo dvig plač, tako v okviru odprave plačnih anomalij kot iz naslova primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti.

Pričakujejo tudi, da se jim vrne osem odstotkov plače, za kolikor se jim je prihodek znižal ob uvedbi varčevalnih ukrepov leta 2012. Njihove zahteve so tudi uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, višje plačilo dela na praznik, v nedeljo in ponoči. Že 24. januarja pa je stavkalo okoli 30 tisoč ljudi iz drugih delov javnega sektorja.

Opoldne na Kongresnem trgu več tisoč vzgojiteljev in učiteljev

Kot rečeno, glavnina sledi danes, ko naj bi po napovedih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) na shodu v Ljubljani zbralo 15 tisoč ljudi. Shod se začne opoldne, odvijal bo na Kongresnem trgu.

Sviz od vlade zahteva, naj preneha varčevati v vzgoji in izobraževanju ter ustrezno ovrednoti delo zaposlenih v tem sektorju.

Le štrije vrtci v državi niso izglasovali pridružitve k stavki. Foto: Matej Leskovšek Ker bodo avtobusi s stavkajočimi pripeljali iz vse Slovenije, Sviz opozarja, da bi se promet na mestnih vpadnicah in proti središču mesta lahko upočasnil, občasno bi lahko bil tudi oviran. Ker bo množica stavkajočih z avtobusov izstopala na različnih postajališčih ter odhajala proti Kongresnemu trgu, bo na trenutke morda tudi oteženo gibanje po središču mesta, še opozarjajo v Svizu in prebivalce Ljubljane prosijo za razumevanje. Prav tako vse prosijo za previdnost in strpnost, da bo shod minil mirno in varno.

Za varstvo otrok kljub stavki poskrbljeno

Zaradi stavke današnje stavke učiteljev in vzgojiteljev pouka ne bo, bodo pa šole zagotavljale varstvo tistim otrokom, ki ga ne bodo imeli. Danes stavkajo tudi v vrtcih, tam bo varstvo prav tako zagotovljeno. Po naših podatkih pridružitve k stavki niso izglasovali le v štirih vrtcih v Sloveniji.