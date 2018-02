Ko javni sektor stavka, gre glavni pogajalec s falconom v Dubaj

V času stavke policistov, zdravstvenih delavcev in šolnikov bo glavni vladni pogajalec Boris Koprivnikar skupaj z osmimi člani vlade na konferenci v Dubaju. Tja jih bo prepeljalo vladno letalo falcon. Samo let v obe smeri bo davkoplačevalce stal najmanj 40 tisoč evrov. Nad številnostjo Koprivnikarjeve delegacije opozarjajo celo na ministrstvu za finance.

Danes se začenja val stavk v javnem sektorju. Ob sedmi uri zjutraj jo bodo začeli policisti, jutri zaposleni v zdravstveni negi, v sredo pa učitelji v šolah in vzgojiteljice v vrtcih.

V času, ko bo več sto tisoč državljanov stavko občutilo na lastni koži, bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ključni pogajalec vlade s sindikati javnega sektorja, tri časovne pasove stran od Slovenije. V soboto je namreč z vladnim letalom falcon odpotoval v Združene arabske emirate.

Koprivnikarjevih pet dni v Dubaju

V Dubaju se udeležuje svetovne konference "World Government Summit". Gre za vsakoletni dogodek, ki ga obiščejo znana imena iz sveta mednarodne politike, gospodarstva in popularne kulture. Velja za nekakšno dubajsko različico srečanja v Davosu, le da še zdaleč nima takšnega prestiža.

Da bo med stavko policistov, zdravstvenih delavcev in šolnikov v Dubaju, je Koprivnikar potrdil že prejšnji četrtek po seji vlade. "Gre za že zelo dolgo časa vnaprej predvideno službeno pot," je pojasnjeval Koprivnikar.

V Slovenijo se bo vrnil v sredo, torej po petih dneh.

Zakaj Koprivnikar odhaja v Dubaj v času, ko bi ga pričakovali za pogajalsko mizo s sindikati?

Medtem ko bodo v Sloveniji javni uslužbenci stavkali, bo minister za javno upravo Boris Koprivnikar na konferenci v Dubaju, ki se je v času svojega mandata redno udeležuje. Foto: Pixabay

Pogovarjal se bo o inovativnosti vlad, sreči in prihodnosti

Ključni razlog je nastop na globalni panelni razpravi Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) na temo vpliva novih tehnologij na inovativnost vlad. Na sporedu je bil včeraj.

Na uradnem seznamu nastopajočih, ki je objavljen na spletni strani konference, Koprivnikarjevega imena še v petek popoldne ni bilo.

Kot so nam pojasnili na ministrstvu za javno upravo, bo minister ob robu konference opravil še več srečanj, od tega daleč največ z visokimi predstavniki dubajske vlade. Sestal se bo z ministri za šolstvo, prihodnost, umetno inteligenco ter blaginjo in srečo.

"Sanjska ekipa" Borisa Koprivnikarja v Dubaju letos šteje že devet članov. Foto: Facebook

Zakaj vlada v Dubaj pošilja devet ljudi?

"Prav tako so predvidena tudi srečanja z ministri nekaterih drugih držav, ki sodelujejo na dogodku," so poudarili na ministrstvu. Na izrecno zaprosilo, naj nam pošljejo imena ministrskih kolegov, s katerimi se bo srečal, na ministrstvu za javno upravo niso odgovorili.

Koprivnikarja, ki se konference v Dubaju udeležuje že tretje leto zapored (lani je bil tam skupaj s predsednikom vlade Mirom Cerarjem), bo spremljala velika delegacija. V Združene arabske emirate bo potovalo še osem ljudi iz treh vladnih resorjev.

Med njimi bo tudi Alenka Smerkolj, ministrica za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je zadolžena za črpanje evropskega denarja.

Lani je Koprivnikar iz Dubaja potoval z letalom airbus. Letos bo tja letel z vladnim falconom. Foto: Facebook

Ministrica za evropski denar o blaginji in sreči

Kaj bo tam počela? Z ministri Finske, Egipta, Mehike in Južnoafriške republike bo razpravljala o Agendi 2030 za trajnostni razvoj, ki jo je leta 2015 sprejel vrh Organizacije združenih narodov (OZN), piše v izhodiščih za obisk, ki jih je vlada sprejela prejšnji teden.

Opravila bo tudi dvostranske pogovore z ministri, zadolženimi za načrtovanje, modernizacijo in reforme iz Kostarike, Portugalske, Egipta in Jordanije, so potrdili v službi za razvoj. Ločeno se bo sestala z istimi dubajskimi ministri kot Koprivnikar, avtorji načrta Oman 2040 iz te arabske države in z Angelom Gurrio, generalnim sekretarjem OECD.

Ministrica Smerkoljeva se bo udeležila tudi posebnega sklopa dogodkov o blaginji in kakovosti življenja. Tam bo "aktivno razpravljala o vlogi vlad pri ustvarjanju pogojev za srečno, zdravo in pozitivno družbo", še navaja vladno gradivo.

Številnost delegacije zmotila finančno ministrstvo

Koprivnikarja in Smerkoljevo bosta spremljala vodji njunih kabinetov, dva šefa direktoratov z ministrstva za javno upravo, namestnik generalne sekretarke iz urada za Unesco pri ministrstvu za izobraževanje … Podrobnejši seznam imen navajamo v okvirju.

Ministrstvo za finance, ki ga vodi Mateja Vraničar Erman, je zanimalo, zakaj bo v Dubaj odpotovalo kar devet predstavnikov vlade iz treh resorjev. Foto: STA Na preveliko število vladnih predstavnikov, ki potujejo v Dubaj, so opozarjali tudi na ministrstvu za finance.

"Državna sekretarka je na vladnem odboru za državno ureditev in javne zadeve minuli teden glede omenjene poti opozorila na številnost predlagane delegacije," so nam potrdili na ministrstvu, ki ga vodi Mateja Vraničar Erman.

Na vprašanje, kakšen izkupiček si obetajo od obiska, so odgovorili, da "se glede vsebine poti drugih ministrstev v tujino ne opredeljujejo".

Koliko nas bo stal Dubaj, ne pove nihče

Natančnega podatka, koliko bo Slovenijo stal obisk konference v Dubaju, nam v treh dneh ni uspelo dobiti.

Še v sredo so nam na ministrstvu za javno upravo odgovorili, da stroške štirih članov delegacije krije organizator.

"Strošek bivanja bo tako znašal 1.231 evrov," so nam pojasnili. Gre le za strošek, ki ga bo z bivanjem enega uslužbenca imelo ministrstvo za javno upravo. V službi za razvoj lastne stroške poti v Dubaj ocenjujejo na šest tisoč evrov.

Na ministrstvu za javno upravo na nekatera dodatna vprašanja, ki smo jih tja poslali v sredo, niso odgovorili. Med drugim nas je zanimalo, koliko bodo znašali vsi stroški prevoza z vladnim falconom.

Po uradnih podatkih cena ure letenja za državne organe znaša 3.270 evrov. Če je torej od Ljubljane do Dubaja približno dvanajst ur vožnje v obe smeri, bosta samo dva leta državo stala približno 40 tisoč evrov.

Foto: STA

K temu velja prišteti še stroške razledenitve letala v zimskih razmerah, stroške prenočitve posadke nad 36 ur od začetka leta, morebitne stroške pristankov in odhodov z letališča zunaj uradnih ur … Ko je leta 2016 v Dubaj s falconom potovala delegacija ministrstva za gospodarstvo, je državo let stal 21.400 evrov.

Tudi v gradivu, ki ga je obravnavala vlada, v nasprotju z običajno prakso podatkov o stroških obiska ni.

Vladni predstavniki so sicer falcon do zdaj praviloma uporabljali za bilateralne, uradne in delovne obiske v evropskih prestolnicah in lete v Bruselj. V zadnjem času je v javnosti najbolj odmevalo lansko potovanje predsednika vlade Mira Cerarja na rokometno tekmo slovenske reprezentance v Pariz, zaradi katere mu je opozicija očitala izlet na stroške davkoplačevalcev.