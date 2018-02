V dveh letih deset tisoč več zaposlenih v javnem sektorju

Število zaposlenih v javnem sektorju se je od decembra 2015 do oktobra 2017 povečalo za kar deset tisoč, kažejo javno dostopni podatki ministrstva za javno upravo. Največ novih zaposlitev so dobili učitelji, medicinske sestre ter tisti, ki so se zaposlili kot strokovno-tehnični kader v plačni skupini J, na primer čistilke, kuharji ali hišniki.

Foto: Matej Leskovšek

Na vrhuncu krize, ko se je ugibalo, ali bo Slovenija morala za pomoč zaprositi trojko, je bilo v javnem sektorju zaposlenih 158 tisoč ljudi, leto pred tem še nekoliko več. Do decembra 2015 se je število zaposlenih še kar vrtelo okoli 158 tisoč, nato pa je sledil vzpon, ki je bil posledica dinamike sproščanja varčevalnih ukrepov. Glavnina novih zaposlitev je bila lani.

Oktobra več kot 168 tisoč javnih uslužbencev

Že januarja 2016 je bilo zaposlenih skoraj 160 tisoč ljudi. Zadnji podatki, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva za javno upravo, pa kažejo, da je oktobra lani v javnem sektorju delalo skoraj 168.200 ljudi.

V tednu velikega stavkovnega vala smo primerjali tabele zaposlenih v posameznih plačnih podskupinah iz januarja 2016 in oktobra 2017. Opazili smo, da je v tem času za skoraj 1.700 naraslo število profesorjev na višjih strokovnih, srednjih in osnovnih šolah. Medicinskih sester in babic je 1.115 več. Veliko je novih tudi strokovno-tehničnih delavcev v plačni skupini J, in sicer 1.453.

Novi vzgojitelji, uradniki, ...

Veliko je novih tudi uradnikov v državni upravi, v pravosodnih organih in upravah lokalnih skupnosti, skupaj 746, 509 je novih vzgojiteljev in strokovnih delavcev v vrtcih. Nekaj sto več je tudi zdravnikov in zobozdravnikov (219) ter drugih zdravstvenih delavcev (378) in pa farmacevtov (110). Več je tudi inšpektorjev ter pravosodnih policistov.

Ne gre pa zanemariti dejstva, da se je v tem času kar precej skrčilo število vojakov; skoraj za 600. Nekaj manj je tudi policistov.

Podatke o gibanju števila zaposlenih v javnem sektorju si lahko ogledate tudi v spodnji tabeli.*



LETO Število zaposlenih 2012 (povprečje) 160.080 2013 (povprečje) 158.200 2014 (povprečje) 158.000 2015 (december) 158.289 2016 (januar) 159.740 2017 (marec) 162.888 2917 (julij) 165.574 2017 (oktober) 168.183

*Tabela prikazuje število zaposlenih, ki so prejeli plačo, na podlagi opravljenih ur po plačnih podskupinah.