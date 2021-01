Cigler Kralj o interpelaciji: Slovenski družbi bomo postavili ogledalo

Interpelacija prihaja ob nepravem času, kljub temu pa bodo na ministrstvu za delo z vso resnostjo in temeljito odgovorili na vse domneve v njenem besedilu, je danes poudaril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. S predsednikom NSi Matejem Toninom sta se strinjala, da zdaj ni čas za ločevanje, ampak za sobivanje in spoštovanje.

Časi so po besedah ministra Janeza Ciglerja Kralja težki in zahtevni, razmere pa zaostrene tako med prebivalci, kjer naraščajo stiske, kot tudi na trgu dela. Na ministrstvu za delo imajo veliko dela s tem, da pomagajo prebivalstvu in gospodarstvu, je pojasnil pristojni minister. Napovedal je, da ta interpelacija ne bo kot preostale, saj bo odprla širše teme za slovensko družbo. "To priložnost bom izkoristil, da postavimo ogledalo slovenski družbi," je po poročanju STA napovedal minister.

Cigler Kralj: Nikomur se ne bom opravičeval za to, kar sem delal

Po njegovih besedah se bo izkazalo, česa vsega v Sloveniji nismo naredili na področju oskrbe najranljivejših oziroma starejših: "Nikomur se ne bom opravičeval za to, kar sem, kar sem delal, kar delam in kar bom delal." Tudi v prihodnje si bo prizadeval za izpolnjevanje prioritet, ki jih je izpostavil na zaslišanju pred prevzemom ministrske funkcije, torej za skrb za starejše, za bolj življenjske in bolj pravične socialne in družinske transferje ter za odziven trg dela.

Minister je še poudaril, da zdaj ni čas za ločevanje in nestrpnost, ampak čas, ko moramo stopiti skupaj, preseči delitve ter poiskati skupno pot za boj z epidemijo in za iskanje izhodne strategije za čas po njej: "Pokazal bom, da te načrte v polnosti izpolnjujemo, da smo jih še nadgradili in da vemo, kako iti naprej tudi po tej interpelaciji in po covidu."

Tonin: Interpelacija ne bo uspela

Predsednik NSi Tonin je ob tem presodil, da predlagatelji interpelacije ne bodo zbrali 46 glasov za razrešitev ministra. Spomnil je, da podpisov niso prispevali niti vsi opozicijski poslanci, saj se je Cigler Kralj do zdaj že izkazal kot odličen minister in veliko presenečenje vladne ekipe. Tonin je med drugim poudaril, da je evidentno, kaj je za opozicijo trenutno prioriteta.

Za NSi je na drugi strani prioriteta predvsem zaustaviti širjenje covida, omogočiti vsem dostopno javno zdravstvo in sprejeti potrebne ukrepe za okrevanje gospodarstva. Kot je dodal, spoštujejo parlamentarne postopke, zato so se na interpelacijo dobro pripravili. Interpelacija bo obenem ponudila priložnost, da se nekatere stvari razčistijo, med njimi tudi dozdajšnje financiranje nevladnih organizacij, ki je bilo "izrazito nesorazmerno".

Odprlo pa se bo tudi vprašanje dozdajšnje skrbi za starejše oziroma vprašanje, zakaj v zadnjih desetih letih ni bil zgrajen noben dom za starejše občane. Prav tako bodo govorili o opozicijskem spodkopavanju nekaterih ukrepov za zajezitev epidemije in o stanju socialnega dialoga. Kot je dodal Tonin, želijo vsem, tudi predlagateljem interpelacije, sporočiti, da so kristjani del te družbe. "To bodo morali slej ko prej sprejeti. NSi ne bo nikoli dovolila, da bi nas, kristjane, zasramovali ali poniževali, vedno bomo branili svobodo veroizpovedi," je po poročanju STA povedal Tonin.