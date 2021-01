Interpelacijo vložili brez podpisov Židana in poslancev DeSUS

Poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB so v državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja.

Poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB so v državni zbor vložili interpelacijo zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Za uspeh interpelacije je v državnem zboru potrebnih 46 glasov. Pod interpelacijo so se podpisali poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB. Podpisov pod interpelacijo niso prispevali poslanci DeSUS, prav tako tega ni storil nekdanji predsednik SD Dejan Židan. Slednji je pojasnil, da bi si prej kot Cigler Kralj interpelacijo zaslužil kakšen drug minister, še bolj pa celotna vlada. Premier Janez Janša je na Twitterju v odzivu na vložitev interpelacije zapisal, da stranke, ki so združene v koaliciji KUL, očitno ne verjamejo več v uspeh konstruktivne nezaupnice.

Kot je razvidno iz besedila interpelacije ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, so jo poslanci vložili iz štirih razlogov. Prvi je ministrova odgovornost za neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa v domovih za starejše. Prav tako je po mnenju vlagateljev minister vodil neustrezen dialog s socialnimi partnerji in ni bil odziven ob predlogih določb, ki posegajo v pravice zaposlenih iz delovnega razmerja.

Besedilo interpelacije zoper ministra za delo je dostopno na tej povezavi.

V četrti točki pa očitajo koruptivno in klientelistično ravnanje pri dodeljevanju sredstev prek javnega razpisa ter posledičnega favoriziranja določene nevladne organizacije. Zavod Iskreni, katerega soustanovitelj je bil minister za delo, je bil namreč med 17 organizacijami, ki jim je petčlanska komisija ministrstva na razpisu dodelila sredstva za odpravljanje socialnih stisk v času epidemije. Minister je v minulih dneh zavrnil očitke, da bi kakorkoli vplival na dodeljevanje sredstev Zavodu Iskreni.

Židan: Marsikateri minister bi si interpelacijo zaslužil prej kot Cigler Kralj

Za uspeh interpelacije je v državnem zboru potrebnih 46 glasov. Svojega podpisa pod interpelacijo ni prispeval poslanec in nekdanji predsednik SD Dejan Židan. "Interpelacije nisem podpisal, ker menim, da si marsikateri minister aktualne vlade interpelacijo zasluži bistveno prej kot minister Cigler Kralj, še najbolj pa celotna vlada," je poudaril Židan.

Ob tem je navedel, da ima tudi pozitivno izkušnjo sodelovanja z ministrom Cigler Kraljem, ko je sam vložil v proceduro zakon, ki bo pomagal marsikateremu invalidu. "Gre za spremembo zakona o zaposlitveni rehabilitaciji invalidov. Minister ob tem ni reagiral kot član koalicije proti opozicijskemu poslancu, temveč kot človek, ki želi stvari izboljšati, in to cenim," je sporočil Židan. V DeSUS so pojasnili, da njihovi poslanci niso prispevali svojih podpisov in da bodo glede interpelacije glasovali vsak po svoji vesti.

Janša: Koalicija KUL ne verjame v uspeh konstruktivne nezaupnice

Premier Janez Janša je na Twitterju v odzivu na današnjo vložitev interpelacije ocenil, da bo to "odlična priložnost za razpravo o tem, koliko denarja so ministrstva pod taktirko strank SD, LMŠ SAB do zdaj namenjala za svoje nevladne organizacije in koliko za zdravstvo, upokojence, šolstvo ali šport". Cigler Kralj po njegovem mnenju "dela dobro in zakonito, zato to ne bo interpelacija zoper njega".

To ne bo interpelacija zoper @jciglerkralj, ki dela dobro in zakonito. To bo odlična priložnost za razpravo o tem, koliko denarja so ministrstva pod taktirko @strankaSD @StrankaLMS in #SAB doslej namenjala za svoje #NVO in koliko za zdravstvo, upokojence, šolstvo, šport... https://t.co/UtMvHK16MB — Janez Janša (@JJansaSDS) January 22, 2021

Dejstvo, da so opozicijske stranke vložile interpelacijo ministra njegove vlade, pa po Janševi oceni dokazuje, da v strankah, ki so združene v koalicijo KUL "ne verjamejo v svojo famozno nezaupnico". "Ker zakaj bi sicer odstavljali posameznega ministra, če bi verjeli, da bodo zrušili celo vlado," je zapisal Janša. Ob tem je takšno dogajanje sredi epidemije novega koronavirusa ocenil kot "zavržno destruktivno početje, kakršnega 'zmore' levica samo v Sloveniji".

Ni lepšega dokaza, da #KULicija ne verjame v svojo famozno #nezaupnica. Ker zakaj bi sicer odstavljali posameznega ministra, če bi verjeli, da bodo zrušili celo vlado? V bistvu pa je oboje sredi #epidemija zavržno destruktivno početje, kakršnega "zmore" levica samo v Sloveniji. https://t.co/UtMvHK16MB — Janez Janša (@JJansaSDS) January 22, 2021

Cigler Kralj bo po napovedih iz NSi interpelacijo komentiral v ponedeljek. Minister je sicer že v četrtek zavrnil očitek o slabem delu pri preprečevanju okužb v domovih za starejše in med drugim ocenil, da je ministrstvo skupaj z ekipami v domovih za starejše naredilo vse, kar je bilo v danih razmerah mogoče, da pa so domovi zaradi zapostavljenosti v preteklih letih epidemijo pričakali na kolenih. Prav tako je že zavrnil očitke, da bi ravnal koruptivno in klientelistično, ker je ministrstvo dodelilo sredstva zavodu Iskreni, katerega soustanovitelj je bil pred ministrsko funkcijo. Zatrdil je, da v nobeni obliki ni ne sodeloval ne vplival na postopek razpisa, piše STA.

Kaj v interpelaciji očitajo ministru Janezu Ciglerju Kralju?

V interpelaciji Cigler Kralju med drugim očitajo, da je soodgovoren za to, da je Slovenija "država s črnim rekordom umrlih". Kot so sporočili iz LMŠ, Slovenija prvega vala epidemije bolezni covid-19 v domovih za starejše ni obvladala že spomladi. "Kar se je zgodilo, je milo rečeno nedopustno. Če bi imel minister vsaj malo vesti bi se moral s funkcije posloviti sam. Že v prvem valu starostnikom ni posvečal vidnejše pozornosti. Ob navodilu, naj domovi zdravstveno oskrbo zagotavljajo sami, je molčal. Očitno se je z njim strinjal," so poudarili v LMŠ. Ob tem so dodali da je na nepravilnosti in neukrepanje ves čas opozarjala stroka.

Ob začetku drugega vala okužb je minister po njihovih navedbah ignoriral predloge in opozorila strokovne svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje. Ministrstvo domovom ni pomagalo pri zagotovitvi dodatnih prostorov zunaj doma, minister ni vztrajal pri zgodnjem testiranju zaposlenih v domovih, minister je zamujal z ukrepi za preprečitev vnosa virusa v domove, ob tem pa je dopustil je tudi sporna navodila, da smejo v rdečih conah delati pozitivni okuženi, ki ne kažejo simptomov. "Res je, da vse pristojnosti, povezane z domovi, niso v rokah ministra za delo, a dejstvo je, da je neustrezne in škodljive ukrepe dopuščal," so zapisali v LMŠ.

Drugi očitek interpelacije se nanaša na nepripravo ustreznih zakonskih predlogov ter drugih pravnih aktov, ki bi pripomogli k preprečitvi širjenja virusa ne delovnih mestih. "Največja napaka je bila začasno neizdajanje karantenskih odločb. kar je pomenilo, da zaposleni v rokah ni imel dokumenta, s katerim bi svojo karanteno dokazoval in ostal doma, hkrati pa bi bil vseeno upravičen do nadomestila plače," so poudarili v LMŠ. Kritični so bili tudi do dogajanja v Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Vlada svojih članov v ESS ni imenovala že več kot mesec in pol, socialni dialog je navidezen oziroma namenjen sam sebi, so ocenili v LMŠ.

Glede financiranja Zavoda Iskreni pa so sklenili, da je bilo omenjeno financiranje sporno. Gre za zavod, ki med drugim nasprotuje splavu, homoseksualnost označuje za bolezen in promovira celo anticepljenje, čeprav se trenutno ves svet bojuje z boleznijo covid-19. "Gre za zavod, ki je ideološko, politično in kadrovsko tesno povezan z NSi. Zavod ima v lasti portal Domovina.je, ki je naklonjen aktualni vladi. Zaradi vsega naštetega bi bilo edino prav, da minister prevzame odgovornost in odstopi. Glede na videno prakso in vzorce NSi, tudi drastično padanje standardov v naši politiki, pa tega ni za pričakovati," so sporočili iz LMŠ.