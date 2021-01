Šarčeva LMŠ diha za ovratnik SD Tanje Fajon

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razlika med LMŠ Marjana Šarca in SD Tanje Fajon je minimalna.

Če bi bile volitve to nedeljo, bi največ glasov dobila SDS pod vodstvom Janeza Janše. Na drugem mestu bi bila SD Tanje Fajon, ki bi z minimalno prednostjo prehitela LMŠ Marjana Šarca. Pri Šarcu jim je ta mesec uspelo prehiteti Levico, ki je spet pristala na četrtem mestu, je pokazala najnovejša javnomnenjska anketa, ki so jo za POP TV pripravili na inštitutu Mediana.

Največja vladna stranka SDS pod vodstvom Janeza Janše lahko v primerjavi z decembrsko anketo Mediane za POP TV računa na malenkost nižjo podporo. Prejšnji mesec bi SDS dobila 27,9 odstotka glasov, to nedeljo pa 26,1 odstotka glasov, če upoštevamo le opredeljene volivce. Največja koalicijska stranka ima pred najbližjo zasledovalko, opozicijsko SD, v tokratni anketi 12,2 odstotne točke prednosti.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Spodnja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifal za Nova24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

SD pred LMŠ, pri Šarcu so spet prehiteli Levico

Drugouvrščeno SD pod vodstvom Tanje Fajon, ki ji je v primerjavi s prejšnjim mesecem prav tako padla podpora, bi volilo 13,9 odstotka, tretjeuvrščeno LMŠ Marjana Šarca pa 13,6 odstotka vprašanih, če upoštevamo le opredeljene volivce. Razlika med strankama je v januarski anketi minimalna, medtem ko je decembra LMŠ za SD zaostajala za 4,7 odstotne točke.

Pri Šarcu so tokrat dosegli rast podpore, prehiteli so tudi Levico, ki jih je prejšnji mesec izrinila s tretjega mesta. Levica bi glede na tokratno anketo dobila 10,7 odstotka glasov, če upoštevamo samo opredeljene volivce. Decembra so jim izmerili 13,6-odstotno podporo.

Za četrtouvrščeno Levico je na lestvici koalicijska NSi pod vodstvom Mateja Tonina, ki bi dobila 7,7 odstotka glasov, če upoštevamo le opredeljene volivce. V primerjavi z decembrsko anketo so krščanski demokrati izgubili 1,3 odstotne točke podpore, je pa na drugi strani svoj rezultat precej izboljšala SAB pod vodstvom Alenke Bratušek. Decembra jo je v anketi podprlo 3,7 odstotka vprašanih, če bi bile volitve to nedeljo, pa bi SAB dobila 6,3 odstotka glasov, če upoštevamo le opredeljene volivce.

Med strankami, ki so glede na tokratno anketo izboljšale svoj rezultat, je tudi SAB pod vodstvom predsednice Alenke Bratušek. Foto: STA

V primerjavi s prejšnjim mesecem je svoj rezultat rahlo izboljšala tudi stranka DeSUS pod vodstvom Karla Erjavca, ki lahko računa na 3,9-odstotno podporo, če upoštevamo zgolj opredeljene volivce. Svoj rezultat je prav tako za malenkost popravila SNS pod vodstvom Zmaga Jelinčiča Plemenitega, za katero bi glasovalo 3,7 odstotka vprašanih. Druge stranke, tudi koalicijska SMC Zdravka Počivalška, so daleč pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom. Javnomnenjsko anketo so pri inštitutu Mediana opravili na vzorcu 710 ljudi.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Tokrat je bilo po Medianini anketi za POP TV neopredeljenih 25,4 odstotka volivcev, pred enim mesecem pa 23 odstotkov, kar pomeni, da se je delež neopredeljenih anketirancev rahlo povečal.