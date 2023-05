Cena počitnic se lahko zviša le izjemoma

V primeru, da so našteti pogoji izpolnjeni in če zvišanje cene ne presega osmih odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, potem je potrošnik po navedbah ZPS tako povišanje dolžan plačati.

Potrošniki morajo biti ob sklenitvi pogodbe o turističnih aranžmajih in paketih pozorni na to, ali je navedena cena tudi dokončna, pred bližajočo se poletno počitniško sezono opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Ob tem dodajajo, da ni vsak dvig cene turističnega paketa tudi upravičen.

Da bi bili potrošniki seznanjeni z morebitnimi spremembami cene, morajo prebrati pogodbo oz. splošne pogoje ponudnika storitve pred samim podpisom pogodbe, izpostavljajo pri ZPS.

Ob tem so spomnili, da je glede na določila zakona o varstvu potrošnikov zvišanje cene po sklenitvi pogodbe o paketnem potovanju dovoljeno le izjemoma, pri čemer morajo biti za to izpolnjeni tudi določeni pogoji.

Pomembna je utemeljitev spremembe cene

Med drugim mora biti ta možnost določena v pogodbi, ki mora v tem primeru vsebovati tudi določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene. "Prav tako pa mora pogodba vsebovati tudi način izračuna spremembe cene. Agencije morajo potrošnika o podražitvi obvestiti čim prej oziroma vsaj 20 dni pred začetkom potovanja z obrazložitvijo in izračunom tega povišanja," so nanizali.

V primeru, ko je možnost dviga cene v pogodbi predvidena, pa se ta prav tako ne sme povišati iz kateregakoli vzroka, še opozarjajo pri ZPS in dodajajo, da dvige določa in omejuje zakon o varstvu potrošnikov.

Če podražitev presega osem odstotkov, pa ima posameznik možnost, da od pogodbe odstopi, ne da bi moral za to plačati odstopne stroške, podjetje pa mu mora ob tem vrniti tudi vsa plačila.

Med razlogi, ki dopuščajo zvišanja cen, so navedene neposredne posledice spremembe cene prevoza zaradi spremembe cene goriva, davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ali zaradi spremembe menjalnega tečaja valute, ki je povezana z določenim paketnim potovanjem.

"Če gre za povišanje cene iz kakšnega drugega razloga, agencije tega stroška ne smejo preložiti na potrošnika. V tem primeru gre za prekršek, za katerega je prepisana globa od 1.500 pa do 5.000 evrov. Če se potrošnik znajde v takem položaju, naj se takoj obrne na tržni inšpektorat," so poudarili.

Meja za brezplačen odstop od pogodbe: osem odstotkov

V primeru, da so našteti pogoji izpolnjeni in če zvišanje cene ne presega osmih odstotkov dogovorjene cene turističnega paketa, potem je potrošnik po navedbah ZPS tako povišanje dolžan plačati. Če podražitev presega osem odstotkov, pa ima posameznik možnost, da od pogodbe odstopi, ne da bi moral za to plačati odstopne stroške, podjetje pa mu mora ob tem vrniti tudi vsa plačila. Lahko pa se potrošnik z dvigom cene tudi strinja – v tem primeru zgolj poravna razliko, so še navedli v zvezi potrošnikov.