Horoskop: poglejte idealno počitniško destinacijo za svoje znamenje

Sezona počitnic je tukaj – in če še nimate ideje, kam bi jo mahnili, jo lahko dobite glede na to, kaj ste po horoskopu.

Izberite dopust v skladu s svojo osebnostjo po horoskopu, saj boste tako na zasluženih počitnicah zagotovo maksimalno uživali.

Oven

Vročekrvni in temperamentni pripadniki ognjenega znamenja ste po naravi zelo pustolovski in veliki ljubitelji adrenalina, zato so za vas najprimernejše destinacije, ki ponujajo širok nabor aktivnosti, predvsem v naravi. Ena izmed takšnih je Mehika, ki omogoča uživanje na dolgih peščenih plažah, obenem pa se kot turist lahko podate v raziskovanje deževnega gozda, kjer se skrivajo azteške piramide, in uživate v razgledu na vulkanske vrhove Mehiškega višavja.

Bik

Hedonistični biki si radi izberete destinacijo, kjer se lahko popolnoma sprostite in prepustite užitkom. Ker ste pravi gurmani, vam je zelo pomembno, da lahko preizkušate lokalne specialitete. Čeprav se radi razvajate, na dopustu raje uporabljate svoje noge kot avto. Če vas zanimata zgodovina in umetnost, se odpravite v Rim, kjer boste lahko svoje brbončice razvajali z okusno italijansko pašto, hkrati pa občudovali čudovito rimsko arhitekturo.

Dvojčka

Dvojčki ste med vsemi astrološkimi znamenji najbolj veseli potovanj in novih dogodivščin. Ker ste radovedni, komunikativni in odprtega duha, se radi učite ter spoznavate novo okolje, ljudi in kulture. Nimate radi rutine, obožujete spremembe, zato je pomembno, da se odpravite na dopust na več različnih lokacij. Podajte se na primer na pustolovščino z avtom vse do Grčije, potovanje pa združite s postojankami po Balkanskem polotoku.

Rak

Rake zelo privlači voda, zato je najboljši kraj za polnjenje vaših baterij zagotovo blizu morja, jezera, reke ali potoka. Ste čisto nasprotje dvojčkov, saj vam dolga potovanja niso najbolj pri srcu. Najboljši so kratki izleti, na katerih vam bodo družbo delali vaši najbližji. Idealni so na primer Kanarski otoki, kjer boste nenehno obdani s soncem, prijetno temperaturo, privoščili pa si boste lahko številne vodne in podvodne aktivnosti.

Lev

Uživate, ko se znajdete v središču pozornosti, ljubite zabave, tople in prijetne kraje ter radi obiščete mesta z bogato zgodovino. Država, ki vas bo preprosto navdušila, je starodavni Egipt, z najdbami in iznajdbami ene najzanimivejših in najstarejših civilizacij na svetu. Letos se podajte v raziskovanje in odkrivanje lepot piramid ter kraljevih grobnic, vroči sončni žarki pa bodo poskrbeli, da boste lahko ne glede na letni čas zaplavali tudi v toplem Rdečem morju.

Devica

To, da je vsak vaš korak dobro premišljen in skrbno načrtovan, imate rade tudi na potovanju. Organizirane device boste dopust začele načrtovati že nekaj mesecev prej in si po dobri analizi za oddih izbrale destinacijo, na kateri boste lahko popolnoma izklopile svoje možgane in dale vse skrbi na stran. Ker niste ravno "party animal", vam je na kožo pisan Samos, grški otok, ki slovi po mirnem zelenem okolju, ribiških vasicah in čudovitih plažah.

Tehtnica

Tehtnice ste najsrečnejše, ko ste obdane z ljudmi, ki vas napolnijo z dobro energijo. Ste zelo komunikativna bitja, zato ne preseneča, da se s potovanj vedno vrnete z novimi prijateljstvi. Ker ste odprta oseba, ki ljubi spremembe, vam predlagamo potovanje v čarobno arabsko deželo Maroko, a v lastni režiji, saj boste tako vsakodnevno v stiku s tamkajšnjim prebivalstvom.

Škorpijon

Predstavniki mističnega znamenja z zelo visokimi standardi se tudi pri izbiri počitniške destinacije zmeraj odločijo za tisti kraj, ki jim ponuja razkošje in užitek. Dopust si zelo težko predstavljate brez morja, bolj ko je plaža oddaljena in osamljena, bolj uživate. Odpravite se na Tajsko, ki vam ponuja čudovite rajske otoke, in se prepustite brezskrbnemu poležavanju na plaži, za dodatno sprostitev pa si privoščite tajsko masažo.

Strelec

Ne marate obveznosti in ljubite svobodo. Radi potujete in zmeraj želite doživeti kaj novega. Letos uperite lok proti mami Afriki in izstrelite puščico naravnost v Namibijo. Podajte se v avanturo in se po sipinah zapeljite s štirikolesniki, s kajaki obiščite morske leve, pobožajte in nahranite geparde ter ob večernih urah skupaj z namibijskimi plemeni zaplešite v afriških ritmih.

Kozorog

Ko vam nekdo omeni dopust, vaše misli ne švignejo proti morju, ampak pomislite na mir, hribovja in svež gorski zrak. Letošnji dopust preživite v objemu narave, v čudovitem Saalbachu, ki je zelo priljubljena turistična destinacija pri Salzburgu. V okoliških hribih se vije kar 400 pohodnih in kolesarskih poti.

Vodnar

Če bi pogledali na vaš seznam krajev, ki si jih želite obiskati, bi ga lahko preučevali ure in ure, saj mu kar ne bi bilo videti konca. Radi odkrivate nove svetove, zaradi vaše nenasitne radovednosti pa vam je izjemno težko določiti le eno počitniško destinacijo. Država, ki vas bo preprosto navdušila, je Japonska. Njena kultura vas utegne tako prevzeti, da boste potovanje končali s težkim srcem.

Ribi

Dopusta si ne znate predstavljati brez morja. Najraje se martinčkate na sončku z dobrim koktajlom v roki in plavate v morju. Prava izbira za vas je Ciper, otok sonca in Afrodite, ki ne slovi le po čudovitih dolgih peščenih plažah, izjemno čistem turkiznem morju in visokih, a prijetnih temperaturah, ampak tudi po zelo simpatičnih vaseh, mogočnih starodavnih ruševinah in prijaznih domačinih. Mamljiva ponudba, kajne?

