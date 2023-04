Najhujše turistične pasti na svetu #video

Turistična past je atrakcija, katere namen je predvsem ali pa izključno zato, da bi od obiskovalcev izvabila čim več denarja, v zameno pa ponudi bolj malo. Lahko gre za znamenitost, lahko za restavracijo ali hotel, najdemo pa jih po vsem svetu, predvsem na množično obiskanih destinacijah.

Katere konkretne atrakcije pa veljajo za najhujše turistične pasti? S tem vprašanjem so se pozabavali na spletnem mestu Casago in odgovor izračunali s pomočjo podatkov popotniškega portala TripAdvisor. Prečesali so vtise uporabnikov o atrakcijah po vsem svetu in preverili, pri katerih so najpogosteje uporabili izraz »turistična past«.

To so rezultati:

