Arso izdal oranžno opozorilo za vso državo

Četrtek bo poskrbel za vremensko spremembo. Vse do zgodnjega popoldneva bo vztrajalo sončno in vroče vreme s temperaturami okoli 35 stopinj Celzija. Zaradi pregretega in nestabilnega ozračja bodo pozno popoldne začele nastajati nevihte. Te se bodo lahko nadaljevale v noč. Na možnost hitrega prehodnega porasta hudournikov in poplav meteorne vode na manjših območjih je agencija za okolje opozorila z rumenim opozorilom.

Po podatkih Agencije RS za okolje bodo v četrtek od sredine dneva do petka zjutraj nastajala krajevna neurja.

Pričakujemo lahko udare strel, okrepljen vetrovni piš, nalive, krajevno lahko tudi točo.

Nevihte možne že v noči na četrtek

Nekateri izračuni vremenskih modelov nakazujejo možnosti, da bi že danes ponoči (v noči na četrtek) nekatere nevihte, ki bodo nastale na meji med severozahodno Italijo in Švico lahko potovale vse do naših krajev in v četrtek v zgodnjih jutranjih urah zajele predvsem Primorsko. Te nevihte bi lahko v četrtek zgodaj zjutraj prinesle predvsem močnejše sunke vetra tudi Slovenski Istri!

Napoved je še nekoliko negotova, zato smo za noč na četrtek izdali rumeno stopnjo vremenske ogroženosti za zahodni del države, so v popoldanskem biltenu sporočili iz agencije.

Jutri zvečer in v noči na petek bodo naše kraje dosegle plohe in nevihte. Prehodno lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki, poplavi lahko padavinska voda. Verjetnost za ta pojav je večja na območju severne in zahodne Slovenije, vključno s slovensko Istro. Tudi v petek čez dan lahko ob krajevnih plohah in nevihtah prehodno narastejo posamezni vodotoki in manjše reke, so še zapisali hidrologi agencije za okolje. Foto: Arso

Naslednjo serijo nevihtnega dogajanja nato pričakujemo v petek popoldne, prav tako se lahko razpotegne v noč na soboto.

Tudi v soboto čez dan čisto brez padavin ne bo šlo, pričakujemo namreč posamezne plohe in nevihte.

Plohe in nevihte bodo ozračje osvežile. A poletje bo že v nedeljo pokazalo, da se še nikakor ni poslovilo, saj se bo temperaturni trend spet obrnil navzgor.