Vreme: konec julija poletno vroč in sončen. Prihajajo spremembe.

Zadnja julijska dneva bosta postregla z večinoma sončnim vremenom. Splača se ju dobro izkoristiti, saj nas v začetku avgusta čaka vremenska motnja. Od četrtka do sobote se bo namreč povečala verjetnost za nevihte. Žal tudi tokrat ni izključena možnost za kakšno lokalno neurje. Do sobote se bo ozračje tudi precej ohladilo. Ali se od poletja torej že počasi poslavljamo?

Danes je pred nami sončen dan, kakšen oblak lahko na nebu nastane le na severu države in v hribovitem svetu. V večjem delu države se bodo najvišje dnevne temperature gibale od 27 do 30 stopinj, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

V sredo nas čaka precej sveže jutro, a se bo čez dan ogrelo še za par stopinj več kot danes. Izmerili bomo okoli 33 stopinj, na Primorskem 35 stopinj Celzija. Na severu Slovenije lahko popoldne zaradi pregretosti ozračja nastane kakšna nevihta.

Začetek avgusta prinaša nevihte, lahko tudi močnejše

Z začetkom avgusta bo ozračje postalo nestabilno, povečala se bo verjetnost za nevihte. V ozračju bo dovolj energije tudi za nastanek kakšnega lokalnega neurja.

Še pogostejše nevihte lahkoi pričakujemo v petek in soboto. Prinesle bodo tudi precejšnjo osvežitev. V soboto bomo v večjem delu Slovenije tako verjetno namerili le kakšnih 25 stopinj Celzija. A osvežitev bo le kratkokratrajna, saj se bodo poletne temperature v naslednjih dneh vrnile.

