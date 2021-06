65-letnik doma gojil konopljo, zasegli 120 različnih sadik in še naboje

Mozirski policisti so v sodelovanju s policisti vodniki službenih psov minuli konec tedna na območju Mozirja opravili hišno preiskavo pri 65-letnem občanu. V kletnih prostorih stanovanjske hiše so našli tri prirejene prostore za gojenje prepovedane droge konoplje, so sporočili s Policijske uprave Celje. Zasegli so mu 120 sadik različnih velikosti.