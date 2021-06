Šestletnik v bloku pri igri z ognjem zažgal nadstrešek

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so bili v ponedeljek obveščeni o nenavadnem dogodku v stanovanjskem bloku na Stantetovi ulici v Mariboru. Tam se je šestletni otrok na balkonu igral z ognjem, pri tem pa zažgal nadstrešek v nižjem nadstropju. O odgovornosti skrbnika otroka policija še zbira obvestila, so sporočili.

Po do zdaj zbranih podatkih je šestletnik v ponedeljek popoldne na balkonu vzel rolo papirnatih brisač in jih prižigal z vžigalnikom. Ko so začele močneje goreti, se je ustrašil in jih vrgel čez balkon. Padle so na PVC-plošče pokritega nadstreška v prvem nadstropju, ki je zagorel.

Gorenje je opazila najemnica stanovanja in pričela ogenj gasiti z vodo. Na pomoč ji je priskočil sosed, ki je nato požar pogasil z gasilnim aparatom.

Zaradi vdihavanja dima so morali v Univerzitetni klinični center Maribor prepeljati 74-letno stanovalko. Nastalo za okoli 300 evrov materialne škode, so sporočili s PU Maribor.