V soboto malo po 18. uri je na mejni prehod pripeljal 22-letni nemški državljan, z njim pa je bila v avtomobilu še 22-letna Avstrijka. Njun namen vožnje je bil odhod v obmorsko letovišče na Hrvaškem, vendar so policisti ob preverjanju podrobnosti vozila le-to zasegli.

Izkazalo se je, da 270 tisoč evrov vredno vozilo iščejo nemški varnostni organi. Nemški lastnik je namreč sprožil iskanje vozila, saj je 22-letni državljan Nemčije nekaj mesecev po lanskem avgustovskem nakupu vozila nehal plačevati obroke leasinga.

Lastnik že prevzel vozilo, voznika sta se vrnila s taksijem

Foto: Policija Policisti so po preverjanju pri nemških organih potrdili veljavnost iskanja vozila in vozniku zasegli vozilo ter ga predali v hrambo sodnemu izvršitelju vse do vrnitve nemškemu lastniku. Ta se je takoj po obveščanju odzval in se dogovoril, da bo vozilo čim prej prevzel.

Voznik in njegova sopotnica sta se po policijskem postopku na mejnem prehodu s taksijem odpravila nazaj domov v Nemčijo.

Policisti bodo zoper 22-letnega državljana Nemčije podali kazensko ovadbo na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja zatajitve.

Slab mesec kasneje, 4. junija, se je v Sloveniji oglasil pooblaščenec lastnika zaseženega osebnega avtomobila lamborghini aventador, kateremu je bilo vozilo tudi uspešno vrnjeno.

